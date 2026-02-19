În timp ce bucureştenii dormeau şi autorităţile pregăteau un mesaj Ro-Alert pentru cod roşu de zăpadă, infractorii au trecut la acţiune.

Mai mulţi hoţi au profitat de contextul de marţi noapte din Capitală ca să dea spargere într-un complex rezidenţial din Pipera. Cetăţenii şi-au găsit maşinile sparte şi vandalizate, relatează oficiuldestiri.ro.

Astfel, oamenii şi-au găsit în parcare maşinile cu geamuri sparte şi cauciucuri tăiate, miercuri dimineaţă.

Conform sursei citate, furtul a fost facilitat de condiţiile meteo severe, dar şi de faptul că acest complex rezidenţial are patru paznici care deservesc o suprafaţă de şase hectare.

Articolul continuă după reclamă

De altfel, identificarea hoţilor este cu atât mai dificilă cu cât camerele de supraveghere nu acoperă toată zonele şi "nu avem sistem de monitorizare", conform declaraţiilor făcute de administratorul complexului rezidenţial.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰