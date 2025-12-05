România încheie anul cu aproape 100 de kilometri de drumuri de mare viteză în plus, deşi în ianuarie erau în lucru de şase ori mai mulţi. Realizările sunt la jumătate faţă de anul trecut, dar autorităţile sunt mai optimiste pentru 2026.

Ultima inaugurare de anul acesta - 14 kilometri din Autostrada Moldovei - a dus realizările acestui an la un total de 96 de kilometri de şosele rapide.

În 2025 au fost inaugurate tronsoane scurte, dar esenţiale pentru şoferi. Lotul de 18 kilometri dintre Bragadiru şi Joiţa de pe inelul de sud al Autostrăzii Zero, 15 kilometri între Curtea de Argeş şi Piteşti, trei tronsoane de pe Autostrada Moldovei, două bucăţi de drum expres de pe Craiova-Piteşti şi Autostrada 3-DN1. Vremea rea şi finaţările incerte au încetinit lucrările.

România are acum o reţea de 1.368 de kilometri de autostrăzi şi drumuri expres şi are în lucru încă 558 de kilometri. Semi-inelul de nord al Autostrăzii Zero, care ocoleşte Capitala, este cea mai aşteptată inaugurare de anul viitor.

În momentul de faţă mai sunt trei loturi în lucru pe semi-inelul de nord al Autostrăzii Zero, între Joiţa şi Corbeanca, Pantelimon-Afumaţi şi Pantelimon-Glina. Aşadar, vorbim despre aproape 30 de kilometri care vor fi deschişi în 2026 - când se va circula, practic, pe toată Autostrada Zero.

Pe lângă A0, estimările arată că anul viitor ar trebui deschise circulaţiei un tronson de 10 kilometri din Autostrada Sibiu - Piteşti, între Tigveni şi Curtea de Argeş, restul Autostrăzii Transilvania, cu excepţia tronsonului Poarta Sălajului-Nuşfalău şi drumul expres Brăila-Galaţi. În plus, va fi gata şi tunelul de pe secţiunea Margina-Holdea, de pe A1, cunoscut ca "tunelul urşilor".

