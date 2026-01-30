Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Tatăl unuia dintre grecii care au murit în Timiş s-a stins din viaţă pe acelaşi drum, acum 12 ani

Accidentul mortal din județul Timiș, soldat cu șapte decese și trei răniți, a dezvăluit o coincidență cutremurătoare. Potrivit presei din Grecia, unul dintre cei șapte suporteri ai echipei PAOK Salonic, Dimitris Maronitis, în vârstă de 27 de ani, și-ar fi pierdut tatăl pe același drum din România, când avea doar 12 ani. 

de Redactia Observator

la 30.01.2026 , 12:15
Coincidenţă dramatică. Unul dintre suporterii greci Paok s-a stins din viaţă pe acelaşi drum ca tatăl său

Potrivit pelop.gr, tatăl lui Dimitris era șofer de camion și a murit într-un accident rutier pe același sector de drum. 

"Mama lui nici măcar nu poate să vorbească. Copilul nostru e pierdut pentru totdeauna. Plecase atât de fericit pentru acest meci", a declarat un membru al familiei pentru presa greacă. 

Accidentul din Timiș a avut loc marți, 27 ianuarie 2026, când un microbuz care transporta 10 suporteri greci din Salonic spre Franța, unde urma să aibă loc meciul dintre Olympique Lyon și PAOK, a intrat într-o depășire și a lovit frontal un TIR. Șapte persoane și-au pierdut viața, șoferul microbuzului și șase pasageri, iar trei au fost rănite. Toți erau bărbați cu vârste între 28 și 30 de ani.

Articolul continuă după reclamă

Microbuzele și autobuzele care transportă suporterii PAOK în deplasările europene aleg acest traseu, prin Bulgaria, România și Ungaria, pentru a evita așteptările lungi la frontierele din statele non-UE, cum ar fi Macedonia de Nord, Bosnia și Serbia.

Poliția rutieră din Lugoj a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar ancheta continuă pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale tragediei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

suporteri greci accident lugojel
Înapoi la Homepage
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
De unde a pornit scandalul de la vestiare dintre jucători la FCSB – Fenerbahce! Fostul star al lui Manchester United, scene reprobabile. Exclusiv
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Părinții suspectului de 13 ani au fost decăzuți din drepturi! Băiatul care l-ar fi ucis pe Mario Berinde, luat de autorități
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare?
Observator » Evenimente » Tatăl unuia dintre grecii care au murit în Timiş s-a stins din viaţă pe acelaşi drum, acum 12 ani