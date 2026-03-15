Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, duminică, într-o scrisoare deschisă adresată premierului Ilie Bolojan, că social-democraţii vor vota legea bugetului de stat pe 2026, însă vor depune amendamentele pe care le consideră obligatorii pentru ca bugetul să conţină şi viziunea lor.

Grindeanu, după şedinţa PSD: "Votăm bugetul, dar vom susţine modificările pe care le considerăm obligatorii"

"Prin prezenta, vă anunţ oficial că în cadrul şedinţei Consiliului Politic Naţional al Partidului Social Democrat, analizând toate argumentele raţionale, am decis să votăm bugetul de stat pentru anul 2026 - un buget trimis în Parlament cu o nepermisă întârziere. Vom susţine însă modificările pe care le considerăm obligatorii pentru ca bugetul să conţină şi viziunea noastră social-democrată.

Domnule Prim-Ministru Ilie Bolojan, vă adresez această scrisoare deschisă în calitatea mea de preşedinte al Partidului Social Democrat, principala formaţiune politică din Parlament, pentru a pune capăt unui simulacru de dialog care are loc, de prea mult timp, în şedinţele coaliţiei de guvernare", se arată în scrisoarea deschisă a liderului PSD.

Acesta menţionează că partidul său a intrat la guvernare pentru a aduce stabilitate şi protecţie românilor, "nu pentru a fi complice la un experiment economic dezastruos, bazat pe o austeritate oarbă şi profund inechitabilă".

"Vom depune amendamente în Parlament pentru a asigura finanţarea integrală a Pachetului de Solidaritate, adică a sprijinului pentru 3,5 milioane de familii - pensionari cu venituri mici, copii cu dizabilităţi, mame sau veterani, care suferă cel mai mult în urma măsurilor de austeritate din ultimul an", a transmis Sorin Grindeanu.

