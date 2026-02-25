Donald Trump a ținut cel mai lung discurs din ultimii 62 de ani despre Starea Uniunii. Într-o oră și 47 de minute, liderul de la Casa Albă a încercat să le ridice moralul americanilor într-un moment cu multe provocări pe plan intern și extern, dar și să-i convingă de faptul că tot republicanii sunt cea mai bună opțiune în viitoarele alegeri.

Într-un val de aplauze și fluierături puternice, Donald Trump a pășit în fața Congresului american. Uralele au ținut minute întregi, timp în care liderul american a dat mâna cu invitații. La pupitru, Trump a început să vorbească în hiperbole despre realizările sale.

"Astăzi, granițele noastre sunt sigure. [...] Inflația este în scădere. Veniturile cresc rapid. Economia este în plină expansiune cum n-a fost niciodată, iar dușmanii noștri sunt speriați. Armata și poliția noastră sunt puternice. Iar America este din nou respectată, poate cum n-a fost niciodată", a spus președintele Statelor Unite, Donald Trump.

Discursul cu miză uriașă vine într-un moment în care americanilor le displace aproape fiecare aspect al președinției de până acum a lui Donald Trump. Cel mai nou sondaj CNN arată că o majoritate covârșitoare a votanților americani, 58%, cred că primul an din al doilea mandat al lui Trump a fost un eșec.

Trump laudă politicile de imigraţie şi atacă somalezii

Liderul republican s-a lăudat și cu politicile sale în materie de imigrație.

"În ultimele nouă luni, niciunui străin ilegal nu i-a mai fost permis să intre în Statele Unite", a mai spus Donald Trump.

Spiritele s-au încins în sală după ce Trump a umilit comunitatea de somalezi din țara sa și s-a certat cu democrată din Congres, de aceleași origini.

"Pirații somalezi care au jefuit Minnesota ne reamintesc că există părți mari ale lumii în care mita, corupția și lipsa legii sunt lucruri obișnuite, nu excepții. [...] Ar trebui să vă fie rușine!", susținea președintele american Donald Trump.

Liderul american ameninţă Iranul

Trump a trecut apoi la politica externă. A făcut o trecere în revistă a războiului din Ucraina și a amenințat Iranul.

"Aș prefera să rezolv problema pe cale diplomatică, dar nu voi permite niciodată sponsorului numărul unu al terorismului să obțină arma nucleară", a declarat liderul SUA.

107 minute a durat discursul și a ajuns, astfel, să fie cel mai lung din ultimii 62 de ani despre starea națiunii. Mai mulți democraţi nu au vrut să-l audă. Au ales în schimb să meargă la un miting, lângă Capitoliu.

