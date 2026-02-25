Comisia de Deontologie s-a autosesizat în cazul psihologului Ion Duvac, acuzat de hărțuire sexuală

Comisia de Deontologie și Disciplină s-a autosesizat în cazul lui Ion Duvac, psiholog și profiler de renume în România, care este chiar unul dintre membrii Comisiei de Deontologie a Colegiului Psihologilor. El a fost înregistrat de o pacientă în timp ce îi cerea fotografii explicite cu părțile ei intime și îi sugera că are mai degrabă nevoie de un "profesor de sex".

Duvac și-a început cariera ca militar, înainte să se reprofileze ca psiholog. Până în 2009 a lucrat pentru Serviciul de Informații Externe, unde s-a ocupat de selecția psihologică a angajaților. Ulterior și-a deschis un cabinet individual. Colegiul Psihologilor s-a autosesizat după apariția înregistrării în spațiul public. Și polițiștii au deschis o anchetă în acest caz și fac apel la alte potențiale victime să depună plângeri.

Comunicatul Colegiului Psihologilor din România

Având în vedere informațiile apărute recent în spațiul public, ce vizează conduita profesională a unui psiholog, dorim să precizăm faptul că instituția noastră se delimitează de orice acțiune, comportament sau limbaj ce afectează demnitatea umană.

Principiile guvernate de profesia noastră sunt cele ce promovează respectul față de persoane, cu respectarea intimității și a demnității, evitând orice fel de denigrare, intimidare sau escaladare a eticii profesionale.

Psihologii promovează starea de bine, evitând provocarea de suferințe clienților și tuturor persoanelor cu care interacționează în scop profesional, asumându-și consecințele propriilor acțiuni.

Am lecturat cu mare atenție înregistrările din spațiul public și vă asigurăm că vom trata cu maximă responsabilitate și celeritate speța, indiferent de statutul și poziția deținută de psihologul respectiv. Prevederile Codului Deontologic sunt aplicabile tuturor psihologilor, indiferent de statut sau funcție.

În cazul de față, Comisia de Deontologie și Disciplină s-a reunit în ședință de urgență la data de 23.02.2026 și a decis autosesizarea în cazul domnului Ion Duvac.

Ne menținem încrederea, solidaritatea și susținerea față de psihologii ce respectă bunele practici în raport cu beneficiarii și îi asigurăm de întreaga noastră colaborare spre protejarea imaginii psihologului în societate. Promovăm și susținem în continuare conștientizarea importanței eticii în practica profesională.

Cu privire la cercetările disciplinare ale Comisiei de Deontologie și Disciplină, precizăm că toate audierile au fost fie înregistrate, fie consemnate prin transcript. La acestea au participat toți membrii comisiei de specialitate, etapa audierii fiind parte din procedura de cercetare disciplinară.

De asemenea, menționăm că, încă din mandatul 2017-2022, toate audierile se realizează, din motive tehnice, cu camera închisă pentru a asigura cel mai bun sunet pentru înregistrarea dialogului dintre părți și că dosarele sunt distribuite după un algoritm independent de către secretara comisiei, fără implicarea vreunui membru al Comisiei de Deontologie și Disciplină.

Totodată, precizăm că unele sancțiuni se aplică de către Comisia de Deontologie și Disciplină, la propunerea comisiilor de specialitate, iar alte sancțiuni, mai drastice, se aplică de către Comitetul Director, la propunerea Comisiei de Deontologie și Disciplină, decizia finală de sancționare fiind luată prin vot majoritar, în oricare dintre cazuri.

Sancțiunile disciplinare se stabilesc și se aplică numai după parcurgerea procedurii cercetării disciplinare, garantându-se, astfel, atât dreptul beneficiarului serviciilor psihologice de a se apăra împotriva unor practici ilegale sau nedeontologice, cât și dreptul psihologului la o analiză specializată a actului și/sau comportamentului profesional contestat de beneficiar.

Concluzionând, încurajăm toate persoanele ce consideră că au fost victime ale unor asemenea comportamente să se adreseze Colegiului Psihologilor din România, pe adresele instituționale de e-mail: [email protected], [email protected].

Precizăm că lucrăm la o procedură internă de desemnare a unui avertizor instituțional, astfel încât să protejăm și să securizăm beneficiarii serviciilor noastre.

Președintele Colegiului Psihologilor din România

Psih. Dr. Edmond Cracsner

Președintele Comisiei de Deontologie și Disciplină

Psih. Camelia Băncilă

