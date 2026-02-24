Protest în faţa Guvernului. Sindicaliştii din Apărare şi Poliţie, supăraţi de creşterea vârstei de pensionare

Sindicaliştii din Apărare şi Ordine Publică, afiliaţi la mai multe federaţii, protestează, marţi, în Bucureşti, nemulţumiţi de creşterea vârstei de pensionare. Ei îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că "doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra". De asemenea, Bolojan este acuzat de trădare. Sindicaliştii au pornit în marş către Palatul Victoria, însă li s-a spus că la Guvern programul cu publicul s-a încheiat.

Sindicaliştii din Apărare şi Ordine Publică organizează, marţi, un protest în Bucureşti faţă de creşterea vârstei de pensionare. Protestul a început la ora 17.00, în Piaţa Victoriei, sidicaliştii intenţionând să picheteze Guvernul pe durata şedinţei în care ar urma să fie adoptată reforma administraţiei. "Premierul cunoaşte că are peste 20.000 de poliţişti şi militari pensionabili, se joacă cu cuvintele. Doreşte să ducă în prăpastie capacitatea României de a se apăra şi nu vom accepta aşa ceva", a declarat Vasile Zelca, preşedintele SNPPC.

Acesta a avertizat că se poate ajunge la adâncirea deficitului de personal, pentru că tinerii ocolesc aceste mesarii având în vedere schimbările frecvente ale legislaţiei. "S-ar putea să vă rugaţi să vină poliţişti din spaţiul extracomunitar, pentru că romnii nu vor mai dori să se facă polişti şi militari cu un salariu de 5.000 de lei pe lună şi o pensie de mizerie. Premierul trebuie să înţeleagă aceste aspecte, dacă nu înţeleagă poate să plece acasă", a mai declarat Zelca.

Acesta susţine că "militarii şi poliţiştii trebuie lăsaţi în pace să-şi facă treaba". "Ceea ce face domnul Bolojan, ori este inconştienţă, cu tot respectul, ori este trădare, pentru că nu poţi să slăbeşti capacitatea României de a se apăra", afirmă Zelca. "Vă doriţi să vină un poliţist de 62 de ani la intervenţie, dacă aveţi un necaz, să vă vină un pompier de 62 de ani dacă aveţi un incendiu? Nu se poate aşa ceva. Este un prim protest astăzi, dar lucrurile nu vor rămâne aşa", a avertizat preşedintele SNPPC.

Acesta a apreciat că "nu putem să ne jucăm cu Apărarea", având un război la graniţă. Vasile Zelca afirmă că "decedează undeva la 40-50 de angajaţi ai ministerului pe an" din cauza stresului şi a volumului de muncă. Sindicaliştii au pornit în marş către Palatul Victoria, având un schimb de replici cu jandarmii trimişi să asigure ordinea la protest. "I-aţi înconjurat de jandarmi? Domnule, şi dvs vă taie pensiile militare. Nu înţeleg de ce, cu atâta obstinaţie, îi păziţi pe aceşti oameni?", li s-a adresat jandarmilor Cosmin Dorobanţu, reprezentant al sindicaliştilor din penitenciare.

Sindicaliştilor care ar fi vrut să discute direct cu premierul Ilie Bolojan li s-a spus că la Guvern programul cu publicul s-a încheiat. "Dacă ar fi după mine, l-aş lua la mine la muncă. Avem atâta ură în această ţară, încât toţi românii l-ar vrea unde lucrez eu, la puşcărie. Vreau la domnul Bolojan să îi spun legal, pe hârtie, că este incalificabil să îl pui pe ministrul de la Dezvoltare să bage o şopârlă în legea administraţiei prin care să se taie pensiile militare. Vrem să îi spunem că este o ilegalitate", a adăuat Cosmin Dorobanţu.

"Sunt la mine la puşcărie oameni care au furat mai puţin şi au încălcat legea mai puţin. Cum este posibil ca un premier al României care încalcă legea în mod flagrant? I-am spus şi ieri că acest proiect de ordonanţă este o ilegalitate, este un monstru care creează noi taxe şi noi impozite pentru români, pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru oamenii handicapaţi, pentru bătrâni", a mai declarat reprezentantul sindicaliştilor din penitenciare.

Referindu-se la premierul Ilie Boloja, acesta a adăugat: "Omul ăsta nu are niciun pic de empatie. Este o ticăloşie ce faceţi, domnule Bolojan! (...) Au legiferat ziua, ca hoţii!". Şedinţa de Guvern în care ar urma să fie adoptată reforma administraţiei este programată la ora 19.30. Sindicaliştii Europol au reclamat o "şopârlă" în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei, care ar deschide drumul pentru iniţierea demersurilor pentru modificarea pensiilor militare.

