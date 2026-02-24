Fraudă fără precedent cu banii din Învăţământ. La Inspectoratul Școlar Județean Constanța, educația financiară se face la negru. Şapte milioane de euro, bani încasați în ultimii 13 ani, nu pot fi justificați în documente. În tot acest timp, trei şefi s-au perindat la conducerea instituţiei, fără ca vreunul dintre ei să sesizeze neregulile. Gaura din buget a fost descoperită de Corpul de control al Ministerului Educaţiei, care a trimis acum cazul la DNA.

apte milioane de euro şi nicio urmă de vreun cent. Dispariţia banilor a fost semnalată după ce Corpul de Control al Ministerului Educaţiei a început să verifice, luna trecută, registrele contabile ale Inspectoratului Şcolar Constanţa. Mecanismul era unul foarte bine pus la punct. Timp de 13 ani, aproape 800 de cecuri, care au fost decontate de trezorerie, nu s-au înregistrat apoi şi în contabilitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa. Banii ar fi fost ceruţi pentru indemnizaţii, diurne sau transportul elevilor. Mai mult decât atât, au fost consemnate şi plăţi ilegale pentru naveta unor inspectori şcolari.

Frauda a fost făcută între anii 2012 şi 2025

Un exemplu detaliat în raport se referă la luna decembrie 2023. Contabilii Inspectoratului au scos atunci de la trezorerie 250.000 de lei, bani cash. Doar 650 de lei au intrat în evidenţa contabilă. Restul au fost trecuţi la capitolul cheltuieli cu salariile. "Noi nu scoatem bani de la Trezorerie. Salariile noastre sunt pe carduri", a declarat Claudia Portase, inspector şcolar general Constanţa. Frauda a fost făcută între anii 2012 şi 2025, timp în care la conducerea instituţiei au fost trei persoane. Niciuna nu a semnalat vreo neregulă. Din prejudiciul de peste 35 de milioane de lei, aproape jumătate a fost înregistrat în mandatul lui Sorin Mihai, care şi-a dat demisia în timpul anchetei corpului de control. Mihai nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere. Predecesoarea sa aruncă vina pe contabili.

"Nu ştiu absolut nimic despre această situaţie. Am aflat şi eu din presă. Inspectorii şcolari generali vin şi pleacă. Compartimentul contabilitate era acolo cred că de prin anii '80", a declarat Gabriela Bucovală, fost inspector general ISJ Constanța. Caracatiţa de la Inspectoratul Şcolar din Constanţa a ieşit la iveală anul trecut, în noiembrie. O contabilă de 63 de ani a fost prinsă atunci cu mai multe cecuri false la Trezoreria Constanţa. Ancheta poliţiei a arătat că femeia ar fi furat de-a lungul anilor o jumătate de milion de euro din banii Inspectoratului.

"Este, într-adevăr, un caz fără precedent. Au mai fost situaţii în sistemul de educaţie în care s-au delapidat sume de bani, dar în niciun caz la acest nivel şi această întindere în timp", a declarat Sorin Ion, secretar de stat Ministerul Educaţiei. Corpul de Control a sesizat DNA în acest caz. Toate contabilele inspectoratului urmează să fie audiate. Acuzaţiile sunt de delapidare, fals intelectual şi abuz în serviciu.

