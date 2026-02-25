Bolojan, după ce Cristian Preda și-a rupt diploma de doctorat în direct: Sporul nu există în vestul Europei

Premierul, întrebat cum comentează gestul profesorului universitar Cristian Preda, care și-a rupt simbolic diploma în direct la televizor, în semn de protest față de scăderea sporului pentru doctorat, a declarat că toate sectoarele administrației trebuie să participe la efortul de ajustare bugetară.

Şeful Executivului a declarat că, în urma discuțiilor cu reprezentanții universităților, s-a convenit ca măsurile din învățământul superior să fie aplicate din toamna acestui an, după încheierea anului universitar, pentru a nu perturba activitatea academică.

Tot în urma acestor discuții ar fi fost formulată şi propunerea de reducere la jumătate a sporului pentru doctorat.

"Sporul pentru doctorate este o practică pe care nu o veți regăsi în țările din vestul Europei. Este o practică introdusă în zona noastră", a afirmat premierul, subliniind că salarizarea cadrelor didactice este stabilită în funcție de gradul universitar.

"Dacă ar fi să fim foarte corecţi și foarte cinstiți, nu de diplome ducem lipsă și de competențe, uneori de mai multă determinare, de mai multă dedicare, de de oameni care într-adevăr vor să facă ceea ce este nevoie acolo unde sunt", a completat Bolojan, spunând că România are foarte mulți oameni dedicați şi talentați.

Potrivit acestuia, obținerea unui anumit grad universitar presupune și deținerea titlului de doctor, iar remunerația este deja corelată cu poziția și nivelul academic. "Salarizarea este dată de gradul universitar pe care îl ai, care include și această diplomă", a explicat premierul.

Premierul a mai spus că sistemul are nevoie nu doar de diplome, ci și de mai multă determinare și dedicare, subliniind că în universitățile din România există numeroși profesori talentați și implicați.

