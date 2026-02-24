Sfârşit tragic pentru o familie, pe un drum naţional din Brăila. Doi soţi şi-au pierdut viaţa, iar fetiţa lor de doar 6 ani a ajuns la spital, după ce maşina în care se aflau a fost lovită de un alt autoturism.

Accidentul s-a petrecut între Lacu-Sărat şi Silistraru. Un tânăr şofer ar fi venit pe contrasens şi a lovit în plin în maşina condusă regulamentar de tatăl copilei, în vârstă de 45 de ani.

Impactul a fost devastator. Cei doi părinţi au rămas blocaţi între fiarele maşinii. Minute în şir, medicii au încercat să-i readucă la viaţă, însă în zadar.

Fetiţa lor, dar şi şoferul de 35 de ani au fost transportaţi la spital. Testat cu aparatul etilotest, bărbatul nu consumase alcool. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă.

Articolul continuă după reclamă

Ce spun polițiștii

La data de 23 februarie a.c., în jurul orei 17:45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul că, pe DN2B, între localitatea Silistraru și Lacu-Sărat a avut loc un accident rutier grav.

Din primele date obținute de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier ajunși la fața locului, se pare că, în timp ce se deplasa pe DN2B, dinspre Brăila către Buzău, un autoturism condus de un bărbat de 35 de ani, din localitatea Făurei-Sat, ar fi pătruns pe contrasens, intrând în coliziune cu un autoturism ce se deplasa pe sensul opus de mers, condus de un bărbat de 45 de ani, în care se aflau pasageri o femeie 40 de ani și o minoră de 6 ani, toți din municipiul Brăila.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje SAJ, care au evaluat starea victimelor și au efectuat manevre de resuscitare, victimele de 40 și 45 de ani fiind declarate decedate.

Victima minoră de 6 ani și șoferul de 35 de ani au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. Bărbatul de 35 de ani a fost testat cu aparatul etilotest, acesta indicând o valoare de zero mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate de polițiști, intr-un dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând a se stabili cu exactitate toate împrejurările care au condus la producerea incidentului.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie publice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰