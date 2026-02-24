Tragedie pe un Drum Naţional din judeţul Brăila. Doi soţi au sfârşit tragic, după ce maşina în care se aflau împreună cu fetiţa lor de 6 ani a fost spulberată de un şofer care a intrat, inexplicabil, pe contrasens. Fetiţa lor, care a rămas acum orfană de ambii părinţi, a scăpat cu răni uşoare. A fost salvată miraculos pentru că era asigurată într-un scaun de maşină pentru copii. Şoferul care a provocat accidentul s-a răsturnat recent cu maşina, pe acelaşi drum.

Accidentul a avut loc ieri după-amiază, pe drumul DN2B. Cei doi soţi şi fetiţa lor în vârstă de 6 ani mergeau spre casă, la Brăila. Nu se ştie din ce motive un şofer în vârstă de 35 de ani, care venea în direcţia opusă a intrat pe contrasens şi a spulberat maşina în care se aflau cei trei.

În urma impactului frontal, părinţii copilei de 6 ani, Dan şi Cătălina au intrat în stop cardiorespirator.

"La fața locului au intervenit mai multe echipaje SAJ, au efectuat manevre de resuscitare fiind declarat decesul victimelor de 40 și 45 de ani", a declarat Andra Turcu, agent de poliție.

Au murit nevinovați

Bărbatul avea 45 de ani şi lucra ca poliţist de penitenciar, la Centrul de Detenţie pentru Minori din Tichileşti, iar soţia lui era profesoară de geografie la Liceul Teoretic "Panait Cerna" din Brăila.

"Un coleg model, exemplar, săritor. Te ajuta de fiecare dată când aveai nevoie de ceva. Un om dedicat meseriei şi un om pe care te puteai baza", a declarat Mircea Alexandru Voicu, purtătorul de cuvânt penitenciarul Tichilești Brăila.

Fetiţa de 6 ani care a rămas orfană de ambii părinţi a fost dusă la spital cu răni uşoare şi a fost externată. La spital a ajuns şi şoferul care a provocat accidentul.

"Este internat în secția de terapie intensivă cu traumatism toracic, fractură costala C2, luxație de șold stânga, în acest moment se află în stare stabilă, conștient și cooperant", a declarat Dr Alina Neacșu, director medical spital Brăila.

Şoferul nu a fost în stare să le spună poliţiştilor cum a ajuns pe contrasens şi de ce. Nu era băut. În trecut a avut însă permisul suspendat pentru că a fost prins la volan, sub influenţa băuturilor alcoolice. Cercetările au scos la iveală o coincidenţă stranie, luna trecută şoferul s-a răsturnat cu maşina, pe acelaşi drum.

