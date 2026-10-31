Video Primarul unei comune din Hunedoara, acuzat că și-a bătut secretara. De la ce ar fi pornit conflictul
Caz şocant în judeţul Hunedoara. O femeie de 62 de ani din comuna Puiu a ajuns la spital, după ce a fost bătută crunt de primar.
Victima lucra la primărie şi ocupa funcţia de secretară generală a instituţiei. Un conflict spontan a izbucnit între cei doi, pe fondul unor discuţii legate de activitatea profesională.
Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă.
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