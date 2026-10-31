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Video Primarul unei comune din Hunedoara, acuzat că și-a bătut secretara. De la ce ar fi pornit conflictul

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 31.10.2026, 08:49 | Modificat la 31.10.2026, 09:07

Caz şocant în judeţul Hunedoara. O femeie de 62 de ani din comuna Puiu a ajuns la spital, după ce a fost bătută crunt de primar.

Victima lucra la primărie şi ocupa funcţia de secretară generală a instituţiei. Un conflict spontan a izbucnit între cei doi, pe fondul unor discuţii legate de activitatea profesională.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de purtare abuzivă.

Anda Anghelache
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