Infrastructura portuară se scufundă, la propriu, la Galaţi. Danele vechi de peste o jumătate de secol pică ca piesele de domino. Prima s-a prăbuşit din senin în apele Dunării şi numai o minune a făcut să nu existe victime. La momentul surpării, două nave operau în zonă. Cea de-a doua dană, deşi n-a căzut încă, a fost închisă la scurt timp, asta pentru a se evita un nou incident. După expertiza tehnică, Zona Liberă, împreună cu Primăria Galaţi, vor face front comun pentru remedierea problemelor.

Surparea danei 51 din portul Galați a început de miercuri. O zi mai târziu, s-a prăbuşit.

Din fericire, niciun lucrător portuar nu a fost rănit. Macaraua era fix în zona danei prăbuşite, dar angajaţii au reuşit să o mute la timp, astfel încât să nu cadă şi ea în apă.

Pericol de o nouă prăbuşire în portul Galaţi din cauza danelor construite în urmă cu 50 de ani

Întrucât există posibilitatea să pice şi dana 52, autorităţile competente au închis-o de ieri.

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"Danele pe care Administraţia Zonei Libere Galaţi le are în administrare sunt construite aproximativ în anul 1973. Intervenţii asupra structurii de rezidenţă, modernizare în sine, nu au fost efectuate niciodată. Au fost doar reparaţii pe calea de rulare la suprafaţă", a explicat Cătălin Cojocaru, director Zona Liberă Galaţi.

Danele din port sunt folosite pentru transportul de mărfuri, de la cereale până la combustibil.

Ce se întâmplă cu transportul de mărfuri

"Tranzitul de mărfuri nu va fi afectat, întrucât Zona Liberă se învecinează cu Portul Bazinul Nou, cu danele aflate în Portul Bazinul Nou. Vor prelua marfa aferentă danelor 51 şi 52, momentan. Nu vedem mari probleme în ceea ce se cheamă traficul de marfă să fie afectat în vreun fel", a precizat Dan Tivilichi, director APDM Galaţi.

Administrația Porturilor Dunării Maritime Galaţi şi Zona Liberă, vor face săptămâna viitoare o expertiză tehnică, astfel încât să fie găsite cele mai bune soluţii pentru a opri deteriorarea şi, totodată, pentru reamenajare.