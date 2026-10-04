Cea de-a 24-a ediţie a Paradei Taurilor a adunat fermieri, crescători şi specialişti din mai multe colţuri ale ţării, veniţi să admire cele mai valoroase exemplare, la Sângeorgiu de Mureş. Vedeta evenimentului a fost Woernitz, desemnat prin votul publicului "Mister Parada Taurilor". Pentru crescători, evenimentul este şi o adevărată piaţă a performanţei. Un exemplar cu genetică valoroasă poate ajunge să coste, pe piaţa europeană, chiar şi 200.000 de euro. Aşa că taurii nu au venit doar la paradă. Au venit să-şi arate valoarea!

El este Veorniţ, iar cifra 13 a fost cu mare noroc pentru că i-a adus locul întâi la Parada Taurilor de la Sângeorgiu de Mureş. Dar pe lângă noroc, animalul şi-a meritat pe deplin trofeul.

"A fost alegerea publicului, a celor care au fost aici. O genetică bună înseamnă pentru fermier posibilitatea de a obţine producţii bune atât de lapte cât şi de carne la costuri cât mai reduse", spune Valer Radu Sician, director Semtest-BVN Târgu Mureș.

Dar performanţa nu înseamnă doar genetică bună şi exemplare de top. Totul începe cu sănătatea animalelor.

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"Încercăm să producem animale cât mai rezistente, cât mai productive care să ne asigure produse de cea mai bună calitate. Este nevoie de trei lucruri foarte importante. Rasă, masă, casă. Astăzi aici aţi văzut rasă", spune Dănuţ Daniel Ioan, inginer zootehnist.

Pentru fermieri, parada a fost mai mult decât un spectacol. A fost o ocazie bună să vadă exemplare de top, să compare performanţele şi, de ce nu, să descopere taurii care ar putea ajunge, la un moment dat, în propriile ferme.

"Am venit să mă uit la tauri de excepţie să văd ce rase sunt scoase, ce mai e nou, adică să fie cel mai bun pentru gospodari".

"Am avut un alt taur. A trebuit să îl vând şi acum am luat altul".

"Să cumpărăm material seminal pentru ferma noastră", spun oamenii.

Valoarea exemplarelor cu valoare genetică se vede şi în preţ, pentru că pe piaţa europeană, un taur de elită poate să coste chiar şi două sute de mii de euro.