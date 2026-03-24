România rămâne cimitirul de maşini al Europei. Jumătate din maşinile care circulă pe şosele au trecut de majorat. Iar în fiecare an, parcul auto îmbătrâneşte şi mai mult, cu încă o jumătate de milion de vehicule. În timp ce alte ţări scapă de rable, noi le turăm pe drumuri şi, astfel, creştem riscul de accidente. Mai grav, multe dintre ele au kilometrajul dat înapoi şi daune ascunse.

România s-a pricopsit anul trecut cu încă 700.000 de maşini second hand şi aşa accelerăm cu mult peste media Uniunii Europene la vechimea parcului auto. Media la noi este de 15 ani, față de 12 ani în UE. Adunăm mai mult de 11 milioane de autoturisme înmatriculate şi aproape jumătate dintre ele au trecut de 20 de ani. Cele mai multe maşini sunt aduse din Germania. Mai toate au kilometri mulţi. Experţii spun că ar trebui să ne ferim în special de maşinile aduse din Polonia, Ucraina sau ţările baltice, unde problemele sunt mai des "cosmetizate". La polul opus, maşinile second hand din Danemarca, Belgia sau Elveţia sunt considerate cele mai sigure.

"Ţările din vestul Europei sunt mult mai transparente, sunt mai puţine fraude de kilometraj, variază între 2- 4%, pe când în România e în jur de 7,5%", a declarat Matas Buzelis, expert piaţa auto. 4 din 10 maşini verificate anul trecut de inspectorii Registrului Auto Român aveau probleme grave. Cele mai frecvente au fost la lumini, emisii şi suspensie. Mai grav, aproape 5.000 de autoturisme erau un pericol real pe şosele, cu defecţiuni la frâne sau la direcţie.

O verificare ar fi o investiţie în siguranţă în primul rând. Există aplicaţii care, pentru mai putin de 100 de lei, arată istoricul detaliat al maşinii: kilometraj, daune sau număr de proprietari. Dar, ochiul unui mecanic poate scoate la iveală mai multe defecţiuni. Pentru 1.000 de lei maşina poate fi verificată din bară în bară, la reprezentanţă. "Există modul de programare chiar si online. Sunt operatiuni de verificare care durează între 15 si 30 de minute", a declarat Alfred Bacos, manager asistenţă clienţi.

La maşinile mai noi, fabricate după 2017, verificările sunt mult mai simple. Cea mai rulată masină din România, un autoturism din 2007, condus de un taximetrist din Slobozia, a depăşit un milion de kilometri în doar 9 ani. Surprinzător, la verificare, motorul şi cutia de viteze erau încă originale şi fără probleme.

