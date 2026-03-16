Vandalizări în lanţ, aseară, în municipiul Zalău. Cinci maşini şi două camioane aflate într-o parcare au fost distruse.

Făptaşii au folosit răngi, dar şi pietre, iar pagubele sunt semnificative: geamuri şi parbrize sparte sau caroserie îndoită.

Unul dintre proprietari, care deţine trei dintre autoturismele lovite, crede că ar fi vorba de o răzbunare. În trecut, acesta ar fi depus plângeri la poliţie în legătură cu nişte hoţi care i-au furat bunuri din pizzeria pe care o deţine.

Deşi au fost identificaţi şi obiectele furate au fost recuperate, indivizii nu au răspuns încă pentru faptele lor. Poliţiştii fac acum cercetări pentru a-i identifica pe făptaşi.

