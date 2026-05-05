Video Ro-Alert în Sfântu Gheorghe după apariția unei ursoaice cu pui

Urşii îşi fac loc în centrul orașului Sfântu Gheorghe din Covasna. Au fost văzuți la gara centrală, iar ieri un exemplar a intrat chiar și într-o unitate militară. Apariţia nu e întâmplătoare: populaţia de urşi din zona judeţului a crescut semnificativ.

de Claudiu Loghin

la 05.05.2026 , 10:33

Vorbim de o ursoică cu doi pui care revine de mai multe zile, potrivit autorităților din Sfântu Gheorghe. În acest caz s-a emis mesaj Ro-Alert. De față au fost şi militarii Inspectoratului de Jandarmi județean Covasna, care s-au ocupat de monitorizarea animalului, și un echipaj medical de urgență zero, care a fost pregătit să intervină în situația în care ar fi existat victime. 

Trebuie spus că nu este o situație unică. Potrivit Direcției Județene de Mediu Covasna, zilele trecute, un urs a fost văzut și monitorizat în curtea Spitalului de Cardiologie din Covasna. Situații similare au fost întâlnite la Moacșa și la Comandău, alte două localități din județul Covasna. 

În prezent, trebuie spus că animalele care sunt agresive, care devin periculase la modul direct, imediat, sunt recoltate, cum spun autoritățile, pe cota de intervenție. În acest an, cota de intervenție fixată pentru județul Covasna este de 86 de exemplare de urs, cu 32 mai multe decât în anul trecut. Vreau să adaug doar faptul că, potrivit Direcției Județene de Mediu, în acest moment în județul Covasna sunt peste 2300 de urși, în condițiile în care populația ideală este de doar 104.

