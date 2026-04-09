Un tânăr de 29 de ani din localitatea Carastelec este cercetat de poliţiştii din Sălaj pentru inducerea în eroare a organelor judiciare, după ce ar fi înscenat furtul sumei de peste 94.000 de lei, reprezentând darul de nuntă, din apartamentul în care locuia cu soţia sa în municipiul Zalău.

Cum a vrut un mire din Zalău să însceneze furtul darului de nuntă de 94.000 de lei. Soția a alertat Poliția

Potrivit unui comunicat de presă transmis joi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj, poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi marţi, 7 aprilie, prin plângere, de către o tânără de 26 de ani din Marghita. Aceasta a reclamat faptul că persoane necunoscute au pătruns în locuinţa sa din Zalău, de unde au sustras suma de 94.060 de lei.

"Cu ocazia verificărilor efectuate, poliţiştii au stabilit faptul că la data de 7 aprilie, în jurul orei 18:00, tânărul ar fi înscenat furtul sumei de 94.060 de lei din apartamentul în care locuieşte cu soţia sa, în municipiul Zalău.

Acesta ar fi răvăşit bunurile din interior, ar fi lăsat uşa întredeschisă şi în poziţia 'închis', pentru a crea aparenţa că persoane necunoscute au pătruns prin efracţie şi au sustras suma de bani, furtul fiind ulterior reclamat de soţia sa", se precizează în comunicatul IPJ Sălaj.

Poliţiştii au reuşit identificarea suspectului în cursul zilei de miercuri, 8 aprilie. În prezent, sub supravegherea unui procuror, se continuă cercetările cu privire la săvârşirea infracţiunii de inducerea în eroare a organelor judiciare.

