Trei persoane au ajuns la spital, după un accident pe Bulevardul Iuliu Maniu din Capitală. Din primele informații, în impact au fost implicate două autoturisme, în care se aflau cinci persoane.

Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat într-o altă mașină care circula regulamentar pe Bulevardul Iuliu Maniu. În urma impactului, mașinile au ajuns lângă trotuar, dar, din fericire, nu au fost pietoni răniți.

În schimb, trei persoane care se aflau în autoturisme au ajuns la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Mașinile au fost serios avariate. Șoferul circula cu viteză foarte mare și, înainte să se oprească, a dărâmat unul dintre stâlpii de beton care separă șoseaua de trotuar.

Polițiștii se află în intersecții pentru a dirija traficul, întrucât este o zonă care se aglomerează din minut în minut. Urmează să se stabilească exact cum s-a produs accidentul, după analizarea imaginilor de pe camerele de supraveghere și testarea șoferilor.

Comunicatul Poliţiei

"La data de 5 mai 2026, în jurul orei 04.55, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Iuliu Maniu și str. Apusului.

Din verificările efecutare, a rezultat faptul că, un tânăr în vârstă de 24 de ani a condus un autovehicul pe str. Apusului iar când a ajuns la intersecția cu bd. Iuliu Maniu a intrat în coliziune cu un alt autovehicul condus de o femeie în vârstă de 47 de ani.

În urma accidentului de circulație, trei persoane au fost rănite și transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Conducătorul autovehicului în vârstă de 24 de ani a fost testat preliminar cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind 0.98 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cercetările sunt continuate de Brigada Rutieră, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 pentru săvârșirea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau altor substanțe", se arată în comunicat.

