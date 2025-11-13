Accident pe DN 3, în judeţul Constanţa. Cinci persoane au ajuns la spital după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat, joi dimineaţă, în apropierea localităţii Deleni.

Cinci persoane, rănite într-un accident la Constanţa. Microbuzul în care se aflau s-a răsturnat - arhivă / imagine ilustrativă

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al judeţului Constanţa a informat că, la locul producerii accidentului rutier, au fost mobilizate o autospecială de stingere incendii, un echipaj de transport victime multiple şi trei echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

"În urma accidentului rutier au rezultat cinci victime, transportate la spital de echipajele SAJ. Toate persoanele sunt conştiente, cooperante, cu leziuni minore", au transmis reprezentanţii ISU, adăugând că la locul intervenţiei au fost asigurate măsuri de Prevenire şi Stingere Incendii (PSI).

Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, poliţiştii Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi joi, în jurul orei 06:45, că pe DN 3, în apropierea comunei Deleni, s-a produs un accident rutier.

"Din primele cercetări efectuate rezultă că un bărbat ar fi condus un microbuz, ar fi pierdut controlul direcţiei, iar vehiculul s-a răsturnat în afara părţii carosabile. În urma accidentului rutier au fost rănite uşor cinci persoane aflate în microbuz. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Traficul rutier pe DN 3, în zona producerii accidentului rutier, se desfăşoară cu dificultate.

