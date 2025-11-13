Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cinci persoane, rănite într-un accident la Constanţa. Microbuzul în care se aflau s-a răsturnat

Accident pe DN 3, în judeţul Constanţa. Cinci persoane au ajuns la spital după ce microbuzul în care se aflau s-a răsturnat, joi dimineaţă, în apropierea localităţii Deleni.

de Andreea Filip

la 13.11.2025 , 09:01
Cinci persoane, rănite într-un accident la Constanţa. Microbuzul în care se aflau s-a răsturnat Cinci persoane, rănite într-un accident la Constanţa. Microbuzul în care se aflau s-a răsturnat - arhivă / imagine ilustrativă

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Dobrogea" al judeţului Constanţa a informat că, la locul producerii accidentului rutier, au fost mobilizate o autospecială de stingere incendii, un echipaj de transport victime multiple şi trei echipaje de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

"În urma accidentului rutier au rezultat cinci victime, transportate la spital de echipajele SAJ. Toate persoanele sunt conştiente, cooperante, cu leziuni minore", au transmis reprezentanţii ISU, adăugând că la locul intervenţiei au fost asigurate măsuri de Prevenire şi Stingere Incendii (PSI).

Conform Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, poliţiştii Serviciului Siguranţă Rutieră au fost sesizaţi joi, în jurul orei 06:45, că pe DN 3, în apropierea comunei Deleni, s-a produs un accident rutier.

Articolul continuă după reclamă

"Din primele cercetări efectuate rezultă că un bărbat ar fi condus un microbuz, ar fi pierdut controlul direcţiei, iar vehiculul s-a răsturnat în afara părţii carosabile. În urma accidentului rutier au fost rănite uşor cinci persoane aflate în microbuz. Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ", se arată în comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

Traficul rutier pe DN 3, în zona producerii accidentului rutier, se desfăşoară cu dificultate.

Andreea Filip
Andreea Filip Like

Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă.

accident microbuz constanta
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
S-au aflat rezultatele expertizei medico-legale în cazul lui Toto Dumitrescu. Decizia surprinzătoare a magistraților
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de la FRF”
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
Medicii i-au scos o parte din plămân unei femei diagnosticate cu cancer. Apoi și-au dat seama că au greșit și că avea pneumonie
Comentarii


Întrebarea zilei
Vi se pare corectă o pensie de minimum 17.500 lei pentru un judecător?
Observator » Evenimente » Cinci persoane, rănite într-un accident la Constanţa. Microbuzul în care se aflau s-a răsturnat