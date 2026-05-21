Concertul rapperului belarus Max Korzh de la Bucureşti, sold out în 5 zile. Măsuri sporite de securitate

Atmosferă incendiară se anunţă sâmbătă pe Arena Naţională, unde artistul belarus Max Korzh va susţine primul său concert la Bucureşti, în faţa a zeci de mii de fani. Show-ul este deja sold out, biletele fiind epuizate în doar cinci zile, un record pentru un artist solo pe un stadion din Capitală, potrivit organizatorilor. Evenimentul promite un spectacol grandios, cu efecte speciale, lumini impresionante şi o energie care a făcut celebru numele lui Max Korzh pe marile stadioane din Europa de Est. Jandarmeria Capitalei a anunţat măsuri sporite de securitate, inclusiv controale pirotehnice şi antiteroriste, verificări corporale la acces şi prezenţa echipajelor cu câini şi cai de serviciu în zona stadionului.

În ultimii ani, concertele lui Max au adunat zeci de mii de oameni pe stadioane din Varşovia, Kiev, Minsk, Moscova, Odesa şi multe alte oraşe. Atmosfera surprinsă în timpul show-urilor sale este impresionantă, iar pentru mulţi fani, să ajungă la un concert Max a devenit un adevărat vis, scrie News.ro.

După o pauză mai lungă, Max a revenit pe scenă cu un nou turneu, susţinând concerte sold-out pe stadioane din Praga, Riga, Tallinn şi Varşovia. Sâmbătă, artistul ajunge pentru prima dată şi la Bucureşti.

Cine este Max Korzh

Max Korzh este unul dintre cei mai reprezentativi artişti ai scenei muzicale est-europene. Stilul său distinct îmbină energia puternică cu versuri sincere şi mesaje aparent simple, dar profund emoţionale. El cântă despre teme universale - prietenie, iubire, drumul către sine, greşeli şi speranţe - lucruri în care milioane de oameni se regăsesc. Tocmai de aceea, piesele sale au o rezonanţă puternică în inimile ascultătorilor din întreaga lume.

Încă din primele zile ale războiului din Ucraina, Korzh a condamnat deschis invazia rusă, iar aceste trăiri s-au reflectat în creaţia sa artistică. Muzica lui a devenit, astfel, o sursă de speranţă şi putere într-o perioadă extrem de dificilă.

Un concert Max Korzh înseamnă energie pură, emoţii sincere şi un vibe prietenos şi pozitiv care se simte din primul moment. Oamenii vin să cânte, să sară, să-şi dea frâu liber emoţiilor şi să trăiască fiecare piesă la intensitate maximă. Atmosfera de pe stadion creează o conexiune aparte între artist şi public, iar la final, spectatorii pleacă literalmente epuizaţi, dar fericiţi - cu zâmbete largi, ochii în lacrimi şi amintirea unei seri cu adevărat de neuitat.

Concertul de la Bucureşti se anunţă drept unul dintre cele mai grandioase evenimente muzicale ale anului 2026. Nu va fi doar un spectacol, ci o adevărată celebrare a vieţii - cu sunet puternic, efecte speciale dinamice, un show de lumini impresionant. Max Korzh şi echipa sa creează o magie greu de descris în cuvinte - o experienţă care trebuie trăită.

La Bucureşti, concertul este sold out, însă încă mai există posibilitatea de a-l vedea pe Max Korzh în alte oraşe.

Concertele lui Max Korzh sunt evenimente de anvergură internaţională, care adună zeci de mii de oameni din întreaga lume. Muzica şi energia sa reuşesc să unească publicul din ţări diferite într-o experienţă comună intensă, transformând fiecare show într-un moment unic şi memorabil.

Deşi biletele pentru Bucureşti s-au epuizat, fanii mai au şansa de a-l vedea live în cadrul altor concerte programate în acest an:

06.06.2026 - Istanbul (maxkorzh.asia)

26.06.2026 - Düsseldorf (maxkorzh.eu)

Jandarmeria Capitalei: Măsuri sporite de securitate

Jandarmeria Capitalei va lua măsuri sporite de securitate la concertul de sâmbătă al rapperului bielorus Max Korzh de pe Arena Naţională, urmând să fie efectuate controale pirotehnice şi antiteroriste ale autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea obiectelor interzise pe stadion, potrivit Agerpres.

"Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei. Pentru acest eveniment, din raţiuni de securitate, vor fi adoptate măsuri specifice de control pirotehnic şi antiterorist al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în arenă a obiectelor interzise de cadrul normativ în vigoare", precizează Biroul de presă al Jandarmeriei Bucureşti.

În dispozitivele de ordine publică ale Jandarmeriei vor fi prezenţi cai şi câini de serviciu.

Accesul pentru publicul general se va face începând cu ora 16:00, doar pe bază de bilete sau invitaţii, prin punctele de acces de pe Bulevardul Basarabia, Strada Maior Ion Coravu şi Bulevardul Pierre de Coubertin.

"Pentru siguranţa publicului şi buna desfăşurare a evenimentului, participanţii sunt obligaţi să se supună controlului corporal efectuat de agenţii de securitate. Refuzul persoanei va atrage interdicţia de participare le eveniment", arată sursa citată.

Articolele pirotehnice de orice fel, inclusiv artificii, dispozitive de aprindere a focului, flăcări deschise, rachete de semnalizare, cartuşe fumigene, grenade fumigene, dispozitive de tip flash, sunt strict interzise de legislaţia română, aminteşte Jandarmeria.

Deţinerea unor astfel de articole sau încercarea de a le introduce pe stadion atrage răspunderea penală.

Totodată, sunt interzise orice inscripţii, embleme sau însemne, afişate pe orice tip de materiale, care pot aduce atingere ordinii publice sau securităţii participanţilor.

Organizatorul evenimentului transmite că dispozitivele de tip "vaping" care conţin orice alte substanţe decât nicotină, inclusiv canabis/THC sau alte substanţe controlate, sunt, de asemenea, interzise.

"Pot fi efectuate controale la locaţie, iar persoanele care încalcă regulile vor fi predate autorităţilor. Totodată, în incinta Arenei Naţionale fumatul este strict interzis, cu excepţia zonelor special amenajate şi marcate. Persoanele care nu vor respecta această regulă pot fi sancţionate contravenţional", precizează Jandarmeria Capitalei.

Prin regulamentul evenimentului, se interzic comportamente periculoase precum "mosh pit", "crowd surfing", "pogo dancing", "wall of death" şi altele asemănătoare, precum şi migrarea participanţilor în alte zone decât cele aferente biletului achiziţionat.

Pentru a evita posibilele aglomerări, recomandarea organizatorilor este ca participanţii să ţină cont de zona pentru care şi-au achiziţionat bilete şi să facă accesul prin artera indicată.

