Caz revoltător într-o localitate din judeţul Bihor. Un copil de 11 ani a fost agresat sexual în plină stradă de un recidivist. Bărbatul a mai fost condamnat în trecut la 14 ani de închisoare, după ce a ucis în bătaie un copil.

Incidentul s-a petrecut în plină zi, într-o zonă circulată din Beiuș. Minorul de 11 ani se întorcea singur de la școală când a fost abordat de acest individ inițial.

A vrut să intre în vorbă cu băiatul, dar pentru că acesta nu a vrut să-i facă pe plac, mai mult decât atât a vrut să plece, l-a imobilizat și l-a sărutat cu forța. Sesizarea părinților a demarat imediat și ancheta autorităților.

Cine este bărbatul care a sărutat cu forţa un copil

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Bărbatul este acum arestat pentru 30 de zile și deja a contestat măsura acestui arest preventiv. Dar dacă va fi găsit vinovat, își poate petrece următorii 10 ani după gratii.

Ceea ce șochează în acest caz nu este doar fapta în sine, ci și trecutul celui acuzat. Anchetatorii au descoperit că acesta are antecedente extrem de grave și că și-a mai petrecut 14 ani în închisoare după ce a ucis în bătaie un copil.