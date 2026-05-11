Incident teribil pe un aerodrom în apropiere de Craiova. Un paraşutist a supravieţuit miraculos după ce paraşuta principală nu i s-a deschis în timpul unui salt. Momentul a fost surprins de un şofer aflat în trafic. Paraşutistul se afla la primul său salt după câteva cursuri făcute la aeroclubul local.

Incidentul a avut loc în timpul unei seziuni de instruire la un aerodrom din apropierea Craiovei, unde mai mulți elevi au sărit în mod obișnuit dintr-un avion în timp ce ceilalți colegi ai săi pluteau. Unul dintre ei avea probleme cu aparatul său de zbor.

A întâmpinat probleme. Imaginele au fost surprinse de șoferii din trafic. Acestia au filmat momentele de panică în care parașutistul încerca cu disperarea să remedieze situația în timp ce pierdea rapid din altitudine.

În filmarea se observă cum parașuta principală nu se deschide și parașutistul este nevoit să recurgă la cea de rezervă. După momentele tensionante, elevul a reușit să deschidă parașuta de rezervă câteva secunde înainte de a ajunge la sol.

Se poate spune că a scăpat ca prin minune în urma acestui incident. Circumstanțele exacte ale acestui caz urmează să fie stabilite de către autorități, dar și de către specialiștii competenți în domeniu.

