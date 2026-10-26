O veste, teoretic, bună pentru șoferi. Am putea scăpa de impozitul auto pentru a doua mașină, indiferent cât de veche este sau cât de mult poluează. Propunerea depusă în Parlament vine în ajutorul celor care au două sau mai multe autoturisme. Doar că, în practică, din start se ridică o întrebare care ar putea frâna iniţiativa. Cine va acoperi banii pe care primăriile nu i-ar mai încasa?

Proiectul de lege propune ca cei care au o singură maşină să nu mai plătească impozitul auto. Cine are mai multe autoturisme ar urma să aleagă unul dintre ele pentru care să se aplice această facilitate. Concret, dacă un şofer deţine trei autoturisme va plăti impozitul pentru două dintre ele.

Cum ar urma să se aplice scutirea de taxă

Scutirea se va aplica indiferent de norma de poluare, deci inclusiv pentru maşinile mai vechi. Iniţiatorii spun că banii pe care banii ar urma ca primăriile să nu-i mai încaseze din aceste impozit să fie compensaţi de la bugetul de stat.

Articolul continuă după reclamă

Totodată, iniţiatorii susţin că maşina personală este esenţială pentru multe familii pentru drumul către serviciu, şcoală sau spital mai ales în localităţile unde transportul public este slab dezvoltat. Vorbim deocamdată despre un proiect de lege, nu despre o lege în vigoare care se aplică deja. Dacă proiectul va trece şi va fi adoptat, abia atunci vom putea discuta efectiv despre aceste modificări.