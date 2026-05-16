John Travolta, moment istoric la Cannes. Actorul a izbucnit în lacrimi în faţa a zeci de celebrități

Seară plină de emoţii la Cannes. Faimosul actor John Travolta a primit un premiu pentru întreaga carieră. Starul de la Hollywood a izbucnit în lacrimi în faţa a zeci de celebrități, printre care s-a aflat şi Mădălina Ghenea.

de Redactia Observator

la 16.05.2026 , 22:35
John Travolta a trăit una dintre cele mai frumoase seri din viaţa sa. La 72 de ani, legendarul actor din "Pulp Fiction" a primit un trofeu Palme d'Or onorific chiar de la directorul festivalului de la Cannes, Thierry Frémaux.

"Nu-mi vine să cred, este mai mult decât un Oscar. Ai spus că va fi o seară specială, dar nu îmi imaginam că asta va însemna. Doamne! Este un moment care te face să te simţi umil", a declarat John Travolta.

Momentul a fost extrem de emoționant, mai ales că distincția i-a fost acordată chiar înaintea proiecţiei filmului "Propeller One-Way Night Coach", primul său proiect din spatele camerelor de filmat. Sute de celebrități și producători de renume mondial l-au ovaționat în picioare. Din public nu a lipsit nici românca Mădălina Ghenea, care a sărbătorit succesul alături de Travolta. Cei doi vor juca împreună în comedia "That's Amore", regizată de Nick Vallelonga.

"Ce seară minunată pentru mine! Vă mulţumesc tuturor că aţi venit şi vă mulţumesc că aţi fost martorii debutului meu în calitate de regizor", a spus John Travolta.

Pelicula este un proiect de suflet pentru actor, iar din distribuţie face parte şi fiica sa, Ella. Cei doi au făcut spectacol și pe covorul roșu, unde au atras toate privirile fotografilor. Piesa de rezistenţă a fost bereta albă purtată cu stil de celebrul actor, un accesoriu elegant care i-a completat ținuta de gală.

Între timp, la Cannes, continuă petrecerile exclusiviste şi lecţiile de stil. Demi Moore a întors toate privirile aseară cu o rochie strălucitoare din paiete.

