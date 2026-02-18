Ciprian Ciucu: "Cei responsabili cu deszăpezirea par mobilizați. Rezultatele le vom vedea dimineață"

Cel mai sever episod de viscol din această iarnă a "paralizat" întreaga ţară. Din această dimineaţă, Capitala a intrat sub cod roşu de ninsori abundente până după ora 8, iar stratul de zăpadă poate ajunge până la jumătate de metru.

Zăpada a făcut prăpăd şi în alte zone din ţară. Străzile s-au transformat în capcane pentru şoferi şi pietoni, iar copacii au cedat sub greutatea omătului. Din fericire, nu au fost victime, însă zeci de mii de oameni din 28 de judeţe sunt sfătuiţi să nu iasă din case până nu se domoleşte vremea.

RO-Alert de Cod roșu de ninsori

De la ora 4:20, Capitala și județul Ilfov au intrat sub incidența unui cod roșu de ninsori abundente, până la ora 8:20. Peste stratul consistent de zăpadă, se vor depune încă 15–20 de centimetri. Avertizarea a fost anunţată printr-un mesaj Ro-Alert, cu puţin timp înainte să intre în vigoare.

Străzile s-au transformat în capcane atât pentru şoferii care circulau cu dificultate, cât şi pentru pietoni.

"Poliţiştii sunt prezenţi pe principalele artere din Capitală dar şi din judeţele afectate de aceste coduri pentru a verifica starea părţii carosabile, precum şi a preveni evenimentele nedorite", a declarat Ionuț Preda, comisar șef Brigada Rutieră.

Ciucu: Coordonarea situațiilor de urgență este făcută de la Comandamentul ISU

Primarul Capitalei anunţă, într-o postare pe Facebook, că situaţiile de urgenţă sunt coordonate de la Comandamentul ISU, unde Primăria Municipiului Bucureşti are un reprezentant desemnat.

"Operatorii de Salubrizare ai Sectoarelor, cei care sunt responsabili cu deszăpezirea, par mobilizați. Rezultatele le vom vedea dimineață", anunţa Ciucu într-o postare făcută după miezul nopţii.

Număr de telefon pentru sesizări

De asemenea, Primăria a pus la dispoziţia cetăţenilor un număr de telefon pentru a prelua sesizări referitoare la diferite probleme.

"Primăria Municipiului Bucureşti pune la dispoziția cetățenilor un număr de telefon la care preluăm non-stop sesizări pentru diferitele probleme din această perioadă. Acest număr este 0800 800 868", a anunţat primarul Capitalei.

