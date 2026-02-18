Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Julia Sauter, locul 16 la patinaj artistic, după programul scurt

În Italia continuă ediţia din acest an a Jocurilor Olimpice de iarnă, iar marţi seara, Julia Sauter, reprezentanta României în proba de patinaj artistic, a încheiat programul scurt cu un rezultat remarcabil.

Julia Sauter reprezintă România la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Facebook/Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

Sportiva noastră a terminat ziua pe locul 16, din 29 de concurente, încheind programul scurt cu 63,13 puncte, la aproape 13 puncte şi jumătate de americanca Alysa Liu, ultima clasată de pe podium.

Programul scurt a fost dominat de sportivele din Japonia care şi-au adjudecat primele două poziţii ale clasamentului în ordinea Ami Nakai, 78,71 puncte, şi Kaori Sakamoto, 77,23 puncte.

Pentru Julia Sauter urmează participarea la programul liber, program care încheie, practic, proba şi care se va desfăşura joi, 19 februarie 2026.

