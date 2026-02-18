Antena Meniu Search
Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Programul sportivilor români, miercuri 18 februarie

Jocurile Olimpice de iarnă, ediţia 2026, continuă, în Italia, iar miercuri, 18 februarie, delegaţia României va fi reprezentată de trei sportivi, în două probe.

de Redactia Observator

la 18.02.2026 , 08:17
Sofia Moldovan reprezintă România la schi alpin, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 Sofia Moldovan reprezintă România la schi alpin, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Profimedia

De la ora 10.45, intră în competiţie echipa de schi fond ce ne reprezintă în proba de "echipe stilul liber". Paul Pepene şi Gabriel Cojocaru ne reprezintă în această probă.

Apoi, Sofia Moldovan reprezintă România la schi alpin, în proba de slalom. Miercuri se desfăşoară ambele manşe ale acestei probe. Manşa întâi are loc începând cu ora 11.00, manşa a doua are loc începând cu ora 14.30.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

jocurile olimpice de iarna 2026 program sportivi romani jocurile olimpice 2026
