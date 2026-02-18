Jocurile Olimpice de iarnă 2026: Programul sportivilor români, miercuri 18 februarie

Jocurile Olimpice de iarnă, ediţia 2026, continuă, în Italia, iar miercuri, 18 februarie, delegaţia României va fi reprezentată de trei sportivi, în două probe.

Sofia Moldovan reprezintă România la schi alpin, la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Profimedia

De la ora 10.45, intră în competiţie echipa de schi fond ce ne reprezintă în proba de "echipe stilul liber". Paul Pepene şi Gabriel Cojocaru ne reprezintă în această probă.

Apoi, Sofia Moldovan reprezintă România la schi alpin, în proba de slalom. Miercuri se desfăşoară ambele manşe ale acestei probe. Manşa întâi are loc începând cu ora 11.00, manşa a doua are loc începând cu ora 14.30.

