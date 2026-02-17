Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunţat o nouă măsură pentru echilibrarea bugetului Primăriei Capitalei. Chiriile pentru "locuințele convenabile" vor crește de până la opt ori, după ce nu au mai fost actualizate din 2007.

Dispar chiriile de 115 lei pe lună în Bucureşti. Ciucu: Trebuie să facem ce e corect. Noile preţuri anunţate - Facebook

"Treaba mea ca primar este să găsesc soluții de finanțare corecte pentru a echilibra cât de cât bugetul Primăriei Capitalei! Și da, trebuie să mă uit și în multitudinea de sisteme pe care le administrăm, nu doar către bănci.

De aceea, o măsură corectă este să aducem la zi prețul chiriilor pentru “locuințele convenabile” pe care le Administrează Administrația Fondului Imobiliar (AFI). Aceste chirii nu au mai fost actualizate din anul 2007, adică de aproape 20 de ani", a scris Ciprian Ciucu.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Noile preţuri anunţate

Potrivit primarului Ciucu, acum, o chirie pentru un apartament cu o cameră costă 115 lei, pentru cca. 35 mp. După actualizare va costa 980 de lei în zona A (zona centrală) și 560 de lei în zona C.

Pentru un apartament cu două camere chiria este 147 lei, pt 56 mp. După actualizare va costa 1.568 de lei în zona A (zona centrală) și 896 de lei în zona C. Pentru o locuință cu trei camere chiria este 171 lei, pt. 70 mp. După actualizare va fi de 1.960 de lei în zona A (zona centrală) și 1.120 de lei în zona C.

"Să fie mai clar despre ce vorbim... acum pretul mediu pentru o locuință convenabilă este de 85 de bani (0,85 lei) pe metrul pătrat. Nu știu cine ocupă aceste apartamente, nu știu cum au fost atribuite, aceste contracte sunt istorice, cele mai multe au fost atribuite în urma cu 20 – 30 de ani, dar mi se pare doar normal ca cel puțin chiriașii să plătească un preț corect pentru că aceste proprietăți aparțin tuturor bucureștenilor", afirmă primarul.

Ce chirie a încasat AFI/PMB în 2025

Este vorba despre 4.050 de astfel de locuințe. "Anul trecut AFI/PMB a încasat din chirii cca. 50 de milioane de lei. „În urma acestor actualizări estimăm că AFI va încasa cca. 500 milioane de lei. Nu este deloc puțin! Voi promova acest proiect pe ordinea de zi! Voi continua să vin cu măsuri prin care să valorificăm activele Bucureștiului, chiar dacă ele nu sunt populare și înseamnă voturi mai puține. Trebuie să facem ceea ce este corect să facem pentru orașul nostru".

Ce sunt locuinţele convenabile

Locuințele convenabile reprezintă acele locuințe care îndeplinesc cerințele minimale de trai și care, prin statutul lor sau prin modul de gestionare, sunt oferite la chirii accesibile (față de piața privată) persoanelor cu venituri reduse sau cu nevoi speciale.

În București, "locuințele convenabile" sunt definite de legislația națională ca imobile care asigură necesitățile minime de trai pentru o persoană sau o familie, respectând standardele prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996. Potrivit definiției preluate inclusiv de Ordinul Arhitecților din România, o locuință convenabilă trebuie să permită desfășurarea activităților esențiale, odihnă, prepararea hranei, igienă și viață familială, la un nivel minim de confort.

În practică, în Capitală, aceste locuințe fac parte din fondul imobiliar administrat de autoritățile locale și sunt închiriate, de regulă, la tarife sub nivelul pieței, pentru persoane sau familii cu venituri reduse, criteriile de atribuire fiind stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este mai greu să găsiţi un partener în era digitală? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰