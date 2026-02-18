Jocurile Olimpice de iarnă 2026: România, rezultat istoric în proba de bob

Delegaţia României a obţinut, marţi seara, un rezultat istoric la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, echipajul ţării noastre de bob masculin două persoane terminând competiţia pe locul 5.

Mihai Tentea şi George Iordache au adus un loc 5 României la Jocurile Olimpice de iarnă 2026 - Facebook/Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

Este cel mai bun rezultat obţinut de România la Jocurile Olimpice de iarnă în ultimii mai mult de 50 de ani, în proba de bob, şi al doilea cel mai bun rezultat, după un loc 4 obţinut la sanie, la Albertville, în 1992, în condiţiile în care vă reamintim că, în istorie, România a obţinut o singură medalie la Jocurile Olimpice de iarnă, un bronz, la ediţia de la Grenoble, din Franţa, din 1968, tot în proba de bob masculin două persoane.

Atunci, Ion Panţuru şi Nicolae Neagoe prindeau ultima treaptă a podiumului. Acum, Mihai Cristian Tentea şi George Iordache au prins locul 5, într-o competiţie dominată copios de echipajele Germaniei.

Sportivii noştri au încheiat finala din Italia în 3:42.37, ratând pentru 85 de sutimi podiumul. Marii învingători au fost nemţii Johannes Lochner şi Georg Fleischhauer. Aceştia i-au depăşit cu aproape o secundă şi jumătate pe nemţii Francesco Friedrich şi Alexander Schuller şi cu aproape două secunde pe nemţii Adam Ammour şi Alexander Schaller.

