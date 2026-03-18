Circulația metrourilor, afectată temporar la Piața Unirii 2 după ce uşa unui tren s-a defectat

Circulaţia metrourilor din Capitală a fost temporar afectată miercuri dimineață în stația Piața Unirii 2, după ce un tren a înregistrat o defecțiune tehnică la una dintre ușile de acces.

de Nicu Tatu

la 18.03.2026 , 13:03
Potrivit informațiilor transmise de Metrorex, incidentul a avut loc în jurul orei 8:17. Din motive de siguranță, trenul a fost retras din circulație pentru verificări și remedierea problemei tehnice.

Pentru a asigura continuitatea transportului și respectarea graficului de circulație, compania a introdus un tren suplimentar pe magistrală. Reprezentanții Metrorex precizează că, în prezent, circulația trenurilor se desfășoară conform programului normal.

"Informăm publicul că astăzi 18.03.2026, în jurul orei 8:17, în stația de metrou Piața Unirii 2, un tren de metrou a prezentat probleme tehnice la o ușă de acces. Din motive de siguranță trenul a fost retras pentru verificări și remedierea defecțiunii. Pentru respectarea graficului de circulație și pentru preluarea fluxului de călători a fost introdus un  tren suplimentar", a transmis Metrorex.

Călătorii au fost informați în permanență prin sistemele de sonorizare din trenuri și din stații. Metrorex a transmis scuze pentru disconfortul creat și le-a mulțumit pasagerilor pentru înțelegere.

