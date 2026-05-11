SOS România vrea să depună în Parlament propunere de suspendare a lui Nicușor Dan

Grupul parlamentar S.O.S. România a anunțat, luni, depunerea oficială la Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului a unei propuneri de suspendare din funcție a președintelui României, Nicușor Dan. Precizăm că este vorba de 15 deputați și că nu pot iniția, deocamdată, nimic. Legal, le trebuie o treime din Parlament, adică 155 de semnături.

SOS România a depus în Parlament propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Acuzaţiile aduse preşedintelui - Hepta

Propunerea este semnată, în numele inițiatorilor, de deputata Simona-Elena Macovei Ilie, liderul grupului parlamentar S.O.S. România.

Potrivit comunicatului transmis de formațiune, inițiatorii susțin că președintele ar fi încălcat Constituția printr-un "cumul de acțiuni și omisiuni instituționale" care ar afecta echilibrul puterilor în stat, independența justiției, controlul democratic asupra serviciilor de informații și buna funcționare a autorităților publice.

În documentul depus la Parlament sunt enumerate următoarele acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan:

ar fi anunțat public un mecanism extralegal de consultare în rândul magistraților privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii;

ar fi creat aparența unui centru prezidențial de colectare și verificare a sesizărilor din sistemul judiciar;

ar fi exercitat presiuni publice asupra Curții Constituționale într-o cauză aflată pe rol;

nu ar fi propus Parlamentului numirea unui director civil al Serviciului Român de Informații, menținând instituția sub conducere interimară;

ar fi susținut extinderea rolului SRI în domenii precum corupția, evaziunea fiscală și transmiterea de informații către organele fiscale și judiciare;

ar fi introdus un "filtru ideologic" în procesul de formare a Guvernului, prin referiri la partide și guverne "pro-occidentale";

s-ar fi implicat în negocieri privind politicile guvernamentale și măsurile fiscal-bugetare;

ar fi încălcat neutralitatea funcției prezidențiale prin participarea la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei;

ar fi prezentat în plan extern informații și rapoarte privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 înaintea unei dezbateri parlamentare interne;

ar fi „securitizat excesiv” teme precum procesul electoral, dezinformarea și libertatea de exprimare.

Potrivit procedurii constituționale, propunerea de suspendare urmează să fie transmisă Curții Constituționale pentru emiterea unui aviz consultativ, după care va fi dezbătută și votată în plenul reunit al Parlamentului.

În cazul aprobării suspendării, Constituția prevede organizarea unui referendum național pentru demiterea președintelui în termen de maximum 30 de zile.

