SOS România vrea să depună în Parlament propunere de suspendare a lui Nicușor Dan

Grupul parlamentar S.O.S. România a anunțat, luni, depunerea oficială la Birourile Permanente Reunite ale Camerei Deputaților și Senatului a unei propuneri de suspendare din funcție a președintelui României, Nicușor Dan. Precizăm că este vorba de 15 deputați și că nu pot iniția, deocamdată, nimic. Legal, le trebuie o treime din Parlament, adică 155 de semnături.

de Nicu Tatu

la 11.05.2026 , 16:34
SOS România a depus în Parlament propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Acuzaţiile aduse preşedintelui SOS România a depus în Parlament propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Acuzaţiile aduse preşedintelui - Hepta
Google News ObservatorNews.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Propunerea este semnată, în numele inițiatorilor, de deputata Simona-Elena Macovei Ilie, liderul grupului parlamentar S.O.S. România.

Potrivit comunicatului transmis de formațiune, inițiatorii susțin că președintele ar fi încălcat Constituția printr-un "cumul de acțiuni și omisiuni instituționale" care ar afecta echilibrul puterilor în stat, independența justiției, controlul democratic asupra serviciilor de informații și buna funcționare a autorităților publice.

În documentul depus la Parlament sunt enumerate următoarele acuzații la adresa președintelui Nicușor Dan:

Articolul continuă după reclamă
  • ar fi anunțat public un mecanism extralegal de consultare în rândul magistraților privind activitatea Consiliului Superior al Magistraturii;
  • ar fi creat aparența unui centru prezidențial de colectare și verificare a sesizărilor din sistemul judiciar;
  • ar fi exercitat presiuni publice asupra Curții Constituționale într-o cauză aflată pe rol;
  • nu ar fi propus Parlamentului numirea unui director civil al Serviciului Român de Informații, menținând instituția sub conducere interimară;
  • ar fi susținut extinderea rolului SRI în domenii precum corupția, evaziunea fiscală și transmiterea de informații către organele fiscale și judiciare;
  • ar fi introdus un "filtru ideologic" în procesul de formare a Guvernului, prin referiri la partide și guverne "pro-occidentale";
  • s-ar fi implicat în negocieri privind politicile guvernamentale și măsurile fiscal-bugetare;
  • ar fi încălcat neutralitatea funcției prezidențiale prin participarea la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei;
  • ar fi prezentat în plan extern informații și rapoarte privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024 înaintea unei dezbateri parlamentare interne;
  • ar fi „securitizat excesiv” teme precum procesul electoral, dezinformarea și libertatea de exprimare.

Potrivit procedurii constituționale, propunerea de suspendare urmează să fie transmisă Curții Constituționale pentru emiterea unui aviz consultativ, după care va fi dezbătută și votată în plenul reunit al Parlamentului.

În cazul aprobării suspendării, Constituția prevede organizarea unui referendum național pentru demiterea președintelui în termen de maximum 30 de zile.

Nicu Tatu Like
sos soaoasca nicusor dan suspendare
Înapoi la Homepage
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: “Mi-e şi ruşine să zic cât iau”
Pensia umilitoare pe care o încasează românul celebru care e maior în rezervă: &#8220;Mi-e şi ruşine să zic cât iau&#8221;
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Președintele FIFA va livra personal hot dogi deținătorilor biletelor de 2 milioane de dolari pentru Campionatul Mondial 2026
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
De ce casele de pe insulele grecești sunt vopsite în alb și albastru: ce rol au jucat epidemia de holeră și dictatura militară
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Doi foști concurenți de la Insula Iubirii, sezonul 9, vor deveni părinți! Cum au anunțat sarcina
Comentarii


Întrebarea zilei
Mai este "Noua Casă" o soluție reală pentru tineri?
Observator » Ştiri politice » SOS România vrea să depună în Parlament propunere de suspendare a lui Nicușor Dan
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.