Președintele Emmanuel Macron s-a enervat în timpul unei conferințe organizate luni la Universitatea din Nairobi, în Kenya, după ce mai mulți participanți au continuat să vorbească și să facă zgomot în timpul discursului unui activist invitat. Liderul de la Elysee a întrerupt evenimentul și le-a cerut celor prezenți să respecte vorbitorii.

Emmanuel Macron a intervenit direct în timpul summitului Africa Forward, organizat la Universitatea din Nairobi, după ce atmosfera din sală a devenit prea zgomotoasă în timpul discursului susținut de creatorul de modă și activistul ecologist ghanez Yayra Agbofnah, relatează Le Figaro.

Macron a urcat pe scenă pentru a opri zgomotul din sală

"Hei! Hei! Hei!", a spus președintele francez, după ce a întrerupt pentru scurt timp intervenția invitatului. Macron s-a ridicat din public, a urcat pe scenă și i-a cerut moderatoarei microfonul, în timp ce mai mulți participanți continuau să vorbească între ei.

"Nici măcar nu vă așteptați rândul?", s-a întrebat moderatoarea discuției, surprinsă de intervenția șefului statului francez.

Vizibil iritat, Emmanuel Macron s-a adresat direct celor din sală.

"Îmi pare rău, dar este imposibil să vorbim despre cultură, să avem aici oameni atât de inspirați care vin să țină un discurs într-un asemenea vacarm. Este o lipsă totală de respect", a declarat Emmanuel Macron, președintele Franței.

Macron le-a transmis participanților că, dacă doresc să poarte alte discuții, ar trebui să părăsească sala sau să folosească spațiile dedicate întâlnirilor.

Reacția lui Macron, aplaudată de public

"Vă sugerez, a continuat el, dacă vreți să aveți discuții bilaterale sau să vorbiți despre altceva, să folosiți sălile de reuniune sau să ieșiți. Dacă vreți să rămâneți aici, îi ascultăm pe oameni și respectăm aceleași reguli, bine? Mulțumesc", a spus liderul francez.

După intervenția sa, Emmanuel Macron a fost aplaudat de o parte dintre participanți, apoi a coborât de pe scenă și s-a întors la locul său din sală.

