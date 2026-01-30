Piața rezidențială din București în 2025: analize, tendințe și perspective pentru 2026

Finalul lui 2025 a adus una dintre cele mai dificile perioade pentru piața rezidențială din București și Ilfov din ultimii ani. Datele arată o scădere accentuată a tranzacțiilor, presiuni pe accesibilitate și o schimbare clară de dinamică între segmentele de piață. Analiza de mai jos se bazează pe datele publicate de SVN Romania , unul dintre cei mai importanți jucători de consultanță imobiliară de pe piața locală.

Cel mai slab trimestru IV pentru piața rezidențială din București din ultimii șase ani

Potrivit raportului „Piața Rezidențială București – Snapshot T4 2025”, realizat de SVN Romania pe baza datelor ANCPI, în trimestrul IV 2025 au fost vândute aproximativ 13.740 de locuințe în București și Ilfov, în scădere cu 21,1% față de T4 2024. Acesta este cel mai slab rezultat pentru finalul de an din 2019 până în prezent, o performanță atipică pentru o perioadă care, în mod tradițional, genera cele mai multe vânzări dintr-un an.

Scăderile au fost constante pe parcursul trimestrului:

Articolul continuă după reclamă

octombrie și noiembrie: -22% anual

decembrie: -24% anual

La nivel național, tendința a fost similară, s-a înregistrat o scădere de aproximativ 18% în trimestrul IV.

Efectul TVA-ului: un impuls de scurtă durată

Conform analizei SVN Romania, unul dintre principalii factori care au influențat piața rezidențială în 2025 a fost majorarea cotei TVA pentru locuințele noi. Anunțul acestei modificări fiscale a generat un avans temporar al vânzărilor în lunile de vară, urmat de o scădere accentuată în a doua parte a anului.

Din septembrie, piața a intrat pe un trend descendent, iar ultimele luni ale anului au confirmat că cererea a fost „consumată” anticipat, nu stimulată structural.

Diferențe tot mai mari între segmentele de piață

Datele SVN Romania indică o polarizare accentuată a pieței rezidențiale din București:

Segmentul mass-market a fost cel mai afectat, pe fondul creșterii TVA de la 9% la 21%, ceea ce a redus semnificativ accesibilitatea.

a fost cel mai afectat, pe fondul creșterii TVA de la 9% la 21%, ceea ce a redus semnificativ accesibilitatea. Segmentul middle-market a demonstrat o reziliență mai bună, majorarea TVA fiind limitată, iar cererea rămânând relativ stabilă.

Această diferențiere indică o maturizare a pieței, în care cumpărătorii devin mai selectivi, iar proiectele bine poziționate performează mai bine.

Accesibilitatea: mai slabă decât în 2024, dar încă rezonabilă istoric- evoluție conform indicelui SVN

Potrivit indicelui de accesibilitate calculat de SVN Romania, în 2025 erau necesare aproximativ 95 de salarii medii pe economie (echivalentul a 7,9 ani) pentru achiziția unui apartament nou cu două camere în București, față de aproximativ 84 de salarii la începutul anului.

Deși accesibilitatea s-a deteriorat față de 2024, nivelul actual rămâne semnificativ mai bun decât în perioadele de vârf ale pieței, cum a fost anul 2008, când erau necesare peste 30 de ani de venituri pentru o achiziție similară.

Creditele ipotecare: presiune mai mare, dar încă sustenabilă

Creșterea prețurilor și volatilitatea dobânzilor au afectat și accesibilitatea creditării. Analiza SVN Romania | Credit & Financial Solutions arată că rata medie a unui credit ipotecar pentru un apartament nou cu două camere a ajuns să reprezinte aproximativ 50% din salariul mediu net, față de 45% la începutul lui 2025.

Chiar și în acest context, nivelul este comparabil cu perioadele în care piața a înregistrat volume ridicate de vânzări, semn că problema nu este lipsa totală de cerere, ci mai degrabă prudența cumpărătorilor.

Prețurile au crescut, dar ritmul începe să încetinească

Un alt element definitoriu pentru 2025 a fost creșterea accelerată a prețurilor, determinată de oferta redusă de locuințe noi. Piața secundară a resimțit puternic acest dezechilibru, cu majorări anuale de până la 18–20%.

Totuși, trimestrul IV a adus primele semnale de temperare: fiecare lună a înregistrat un ritm de creștere mai redus decât precedenta. Este un indiciu important că piața intră într-o fază de ajustare, nu într-o spirală inflaționistă necontrolată.

Perspective pentru piața imobiliară în 2026

Perspectivele pentru 2026 sunt mai echilibrate decât cifrele de final de 2025 ar putea sugera. O eventuală scădere a inflației și ajustări ale dobânzilor ar putea îmbunătăți climatul de creditare, iar ritmul de creștere al prețurilor este așteptat să încetinească semnificativ.

În același timp, reducerea numărului de antecontracte semnate în 2025 sugerează că oferta viitoare ar putea rămâne limitată, ceea ce va menține presiune pe prețuri, mai ales pentru proiectele bine localizate.

Dacă în 2026 ai în plan o mutare în casă nouă, pe homeZZ găsești garsoniere, apartamente și case din care poți alege.

Concluzie: un an de ajustare pentru piața rezidențială din București

2025 nu a fost un an de colaps pentru piața rezidențială din București, ci un an de corecție și reașezare. Conform datelor SVN Romania, cererea nu a dispărut, ci a devenit mai atentă, mai calculată și mai segmentată. Pentru dezvoltatori, investitori și cumpărători finali, 2026 se anunță un an în care deciziile bine fundamentate vor face diferența mai mult ca oricând.

Pe homeZZ găsești cele mai mici prețuri și cele mai mari reduceri pentru proprietăți din toată țara.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă mai ajung banii și pentru activități culturale sau de relaxare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰