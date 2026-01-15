Scandal pe linia 5 de tramvai din Capitală, supranumită şi linia corporatiştilor. Constructorul acuză Primăria Capitalei că are datorii aşa că lucrarea nu poate fi recepţionată. Municipalitatea are altă variantă. Spune că a achitat facturile, iar tramvaiele vor ieşi pe traseu abia după ce vor fi montate staţiile. Şi nu e singura linie scoasă din circulaţie. Pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu lucrările vor începe în următoarele două luni.

Linia 5 de tramvai a devenit investiţia de care nu se bucură nimeni. Deşi lucrările sunt gata de aproape jumătate de an, tramvaiul încă nu circulă pe aici. Călătorii spun că autobuzele care ţin locul tramvaiului de aproape doi ani, ajung greu în staţie şi stau mult în trafic. Constructorul acuză primăria că nu i a plătt toate facturile şi până nu le achită, lucrarea nu poate fi recepţionată.

Refacerea liniei va dura doi ani şi va costa aproape 260 de milioane de lei.

"Încă mai are să-mi dea 60 de milioane de lei. Până nu închizi financiar iarăşi nu poţi să faci PV de recepţie. Noi nu mai avem absolut nimic de făcut decât de montat acele copertine", a declarat Marin Mândrilă, directorul firmei de construcţii. Adăposturile au fost comandate în China şi vor ajunge cel mai devreme în luna aprilie. Municipalitatea transmite însă că fix copertinele ţin linia blocată şi că nu are de dat niciun leu constructorului. "La data prezentă Municipiul București nu are înregistrate facturi restante pentru acest obiectiv", anunţă PMB.



Directorul firmei de construcţii spune că a încercat să discute cu reprezentanţii primăriei astfel încât să fie deblocată situaţia. "Eu i-am sunat şi le-am şi spus. Mă intreabă lumea ce să spun: Spuneţi că e în grădina noastră", a declarat Marin Mândrilă, directorul firmei de construcţii. Tot în grădina primăriei sunt şi alte zone pe unde nu mai trece tramvaiul. Pe 26 de kilometri de linie transportul public nu mai funcţionează. În total, 10 bulevarde pe care fie se înlocuiesc şinele, fie liniile au fost închise pentru că sunt prea vechi.

Pe bulevardul Dimitrie Pompeiu tramvaiele nu mai circulă de de aproape un an după ce o şină s-a rupt şi a străpuns podeaua unei garnituri. Primăria anunţă că lucrările vor începe aici în următoarele două luni. Linia de tramvai va fi modernizată pe o lungime de 3 kilometri, de pe șoseaua Petricani și până pe bulevardul Dimitrie Pompeiu. Ulterior, artera va fi și supralărgită cu încă două benzi de circulație pentru șoferi, însă pentru asta Primăria Capitalei trebuie să facă exproprieri.

O treime din bulevard va fi coborâtă cu şase metri, până la intersecţia cu strada Gara Herăstrău, zonă care va fi complet reorganizată cu sensuri giratorii. În acel punct, şinele de pe Dimitrie Pompeiu se vor uni cu cele de pe Barbu Văcărescu. Refacerea liniei va dura doi ani şi va costa aproape 260 de milioane de lei.

