Video Şi-a făcut maşina praf, după ce a intrat violent în gardul liniei de tramvai. Accident grav în Capitală

Grav accident de circulație noaptea trecută pe Calea 13 Septembrie din Capitală. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina direct în gardul despărțitor al liniei de tramvai.

de Redactia Observator

la 17.01.2026 , 07:49
Impactul a fost extrem de puternic, iar autoturismul a fost complet distrus.

În coliziune a fost implicată și o a doua mașină, care se deplasa în aceeași direcție de mers. Două persoane au rămas încarcerate, iar pompierii au intervenit pentru a le scoate din autoturism. Ulterior, după ce au primit primul ajutor, victimele au fost duse la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii urmează să stabilească cum s-a întâmplat totul.

