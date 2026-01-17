Video Şi-a făcut maşina praf, după ce a intrat violent în gardul liniei de tramvai. Accident grav în Capitală
Grav accident de circulație noaptea trecută pe Calea 13 Septembrie din Capitală. Un șofer a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina direct în gardul despărțitor al liniei de tramvai.
Impactul a fost extrem de puternic, iar autoturismul a fost complet distrus.
În coliziune a fost implicată și o a doua mașină, care se deplasa în aceeași direcție de mers. Două persoane au rămas încarcerate, iar pompierii au intervenit pentru a le scoate din autoturism. Ulterior, după ce au primit primul ajutor, victimele au fost duse la spital pentru îngrijiri medicale.
Polițiștii urmează să stabilească cum s-a întâmplat totul.
Articolul continuă după reclamăÎnapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰