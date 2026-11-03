După sport, mergem la restaurant pentru o ofertă surprinzătoare. Mai multe localuri de la Iaşi au creat un joc culinar cu meniuri surpriză care nu apar pe site-urile lor. Clienţii află ce vor mânca abia după ce se aşează la masă.

Noul concept gastronomic lasă bucătarii să decidă ce ajunge în farfuria clientului.

Clara Mihociu, reporter Observator: Nu ştim ce mâncăm, dar ştim unde şi mai ales cât ne costă. Spre exemplu, aici două feluri de mâncare şi desert costa 99 de lei, dar preţurile pentru meniurile celor zece restaurante care participă in proiect nu depăşesc 150 de lei.

Ideea a fost îmbrățișată rapid de bucătari și de patronii restaurantelor care s-au întrecut în propuneri tot mai ingenioase.

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"Este foarte important să poţi să ieşi din zonă de confort şi să reinterpretezi. Să fii un pic creativ cu preparatele pe care le ai în meniu", a declarat Monica Ciobanu, bucătar.

"Proiectul a apărut din necesitatea de a scoate oamenii din casa. Au pregătit meniuri secrete cu preparate care nu se află în meniul lor obişnuit", a explicat Radana Steinbach, organizator Eat.sperience.

Trei preparate din colțuri diferite ale lumii pot ajunge astfel pe masă.

Cătălina este la a doua experiență de acest fel, semn că o încântă.

"Nu te aştepţi la o anumită combinaţie, de texturi, de mâncare, de aroma, este diferit. M-a atras instant tocmai din ideea asta de surpriză, că nu ştii ce te aşteaptă", a spus Cătălina.

10 restaurante au intrat în joc, iar cererea a fost peste așteptări - aproape 500 de oameni s-au lăsat surprinși de meniurile secrete. Un local cu specific mediteranean se laudă că a cucerit astfel noi clienţi dornici să exploreze gusturi.

După succesul de la Iaşi, organizatorii vor să extindă conceptul.