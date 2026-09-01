Video Club din Piteşti, transformat în ring de box. Un bărbat de 41 de ani, pus la pământ şi încătuşat de jandarmi
Un club din centrul Piteştiului s-a transformat în ring de box, după ce un individ în vârstă de 41 de ani a provocat un scandal monstru.
În imaginile surprinse de un alt client al localului se observă cum individul agresiv este pus la pământ de jandarmi şi poliţişti pentru a îl încătuşa.
Bărbatul însă încearcă să scape şi se zbate, dar în cele din urmă agenţii reuşesc să-i pună cătuşele. Totul ar fi pornit de la o tânără prezentă şi ea la petrecere.
Individul a fost amendat, iar acum este cercetat penal pentru distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.
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