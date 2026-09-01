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Video Club din Piteşti, transformat în ring de box. Un bărbat de 41 de ani, pus la pământ şi încătuşat de jandarmi

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Editor Anda Anghelache | Timp citire: 1 minut
Publicat la 01.09.2026, 07:30 | Modificat la 01.09.2026, 07:30

Un club din centrul Piteştiului s-a transformat în ring de box, după ce un individ în vârstă de 41 de ani a provocat un scandal monstru. 

În imaginile surprinse de un alt client al localului se observă cum individul agresiv este pus la pământ de jandarmi şi poliţişti pentru a îl încătuşa. 

Bărbatul însă încearcă să scape şi se zbate, dar în cele din urmă agenţii reuşesc să-i pună cătuşele. Totul ar fi pornit de la o tânără prezentă şi ea la petrecere.

Individul a fost amendat, iar acum este cercetat penal pentru distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

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Anda Anghelache
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