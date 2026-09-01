Ceea ce trebuia să fie o după-amiază liniştită în faimosul Times Square din New York s-a transformat, într-o fracţiune de secundă, într-un film de groază. Cel puţin o persoană a murit şi o alta a fost rănită după ce o femeie înarmată cu două cuţite s-a apucat să atace la întâmplare printre oameni. Patru minute au încercat poliţiştii să o convingă pe agresoare să lase armele jos. În zadar, însă. Femeia a fost în cele din urmă ucisă de ofiţeri.

Sunt scenele dramatice la care au asistat ieri după-amiază oamenii aflaţi în Times Square, unul dintre cele mai aglomerate puncte din New York. Chiar şi înconjurată de poliţişti, atacatoarea refuză să lase cuţitele jos. După 4 minute de negocieri eşuate, agenţii se văd nevoiţi să deschidă focul, iar femeia cade ca secerată la pământ.

Urmează apoi o cursă contracronometru pentru salvarea persoanelor înjunghiate. Sub privirile martorilor înmărmuriţi, victimele, dar şi agresoarea, sunt transportaţi, rând pe rând, pe tărgi la spital.

"Vreau să le mulţumesc ofiţerilor care au intervenit şi au împiedicat ca un atac groaznic să se transforme într-o tragedie şi mai mare", a transmis Zohran Mamdani, primarul oraşului New York.

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Pentru una dintre persoanele rănite, nu s-a mai putut face nimic. Nici pentru atacatoare. A doua victimă, un bărbat de 68 de ani, a fost înjunghiat în abdomen la întâmplare. Starea lui e stabilă.

"Agresoarea a fost identificată ca Pamela Cisnero, o femeie de 49 de ani din Queens. Ştim că avea probleme psihice mai vechi", a declarat Jessica Tisch, comisarul poliţiei din New York.

Până în acest moment, anchetatorii nu cataloghează incidentul ca fiind unul terorist.