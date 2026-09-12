Vladimir Putin avertizează: O desfășurare de trupe europene în Ucraina ar fi un război împotriva Rusiei

Vladimir Putin amenință NATO cu războiul dacă aliații din Europa vor trimite trupe în Ucraina. Asta în timp ce serviciile secrete din SUA amenință că Moscova ar putea testa unitatea Aliaților, cu un atac limitat în Flancul Estic al NATO. Chiar şi aşa, Putin continuă să susţînă că, de fapt, nu ameninţă Europa. Ba chiar insistă pe faptul că ceea ce se petrece acum pe continent este rezultatul unor erori de sistem, inclusiv victoria extremei de dreapta în Germania.

Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat, vineri, că orice desfăşurare de trupe europene în Ucraina ar echivala cu "un război împotriva Rusiei", afirmând totodată că Moscova nu "ameninţă" ţările europene.

"În prezent, ei (liderii europeni, n.r.) afirmă că se gândesc la modul în care ar putea trimite trupe pe teritoriul ucrainean. Acest lucru înseamnă un război împotriva Rusiei", a declarat Putin, citat de agenţiile de presă ruse, de la New Delhi, unde se află pentru un summit al ţărilor BRICS.

"Nu ameninţăm şi nu avem intenţia de a ameninţa ţările europene. De ce am face asta? Nimeni nu-şi dă seama că nu avem niciun motiv să intrăm în conflict cu Europa", a adăugat el.

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Putin a mai afirmat că liderii europeni "îşi sperie populaţia cu o ameninţare imaginară (provenind) din Rusia", adăugând că "această ameninţare nu există şi nu a existat niciodată".

Rusia, care şi-a lansat trupele la asaltul asupra Ucrainei în februarie 2022, a prezentat întotdeauna trimiterea de trupe occidentale pe teritoriul ucrainean ca pe o linie roşie care nu trebuie depăşită. Această idee fusese discutată de liderii europeni timp de mai mulţi ani, dar nu s-a concretizat niciodată.

Rusia îşi justifică, în special, atacul asupra Ucrainei prin ameninţarea pe care o reprezintă pentru ea extinderea până la graniţele sale a NATO, alianţa militară occidentală la care Kievul aspiră să adere.