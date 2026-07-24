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Tractorist înarmat cu o sabie a ameninţat mai mulţi oameni şi a lovit parbrizul unei maşini, după un accident

Tractorist înarmat cu o sabie a ameninţat mai mulţi oameni şi a lovit parbrizul unei maşini, după un accident A coborât din tractor cu o sabie, după ce a lovit o maşină în Arad - Shutterstock | Imagine ilustrativă
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.07.2026, 14:35 | Modificat la 24.07.2026, 14:35

Un accident rutier s-a transformat într-o scenă violentă în localitatea Grăniceri, din judeţul Arad. După ce tractorul pe care îl conducea a lovit o maşină, un bărbat de 50 de ani ar fi coborât cu o sabie, i-ar fi ameninţat pe ocupanţi şi l-ar fi lovit pe unul dintre ei, precum şi geamurile autoturismului. Tractoristul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad, incidentul a avut loc în localitatea Grăniceri, unde tractorul şi autoturismul s-au ciocnit, scrie Agerpres.

"Un tractor a intrat în coliziune cu un autoturism. În urma incidentului, şoferul tractorului, un bărbat de 50 de ani, ar fi coborât din tractor şi ar fi ameninţat ocupanţii autoturismului cu o sabie, cu care, ulterior, ar fi lovit parbrizul şi geamul portierei, precum şi pe unul dintre ocupanţii maşinii", se arată în comunicat.

Victima lovită nu a fost rănită grav.

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Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru ameninţare, distrugere şi lovire, a mai precizat comunicatul IPJ Arad.

Redactia Observator
Redactia Observator
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