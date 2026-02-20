Comuna din România unde zeci de familii au rămas izolate. Drumul de acces, distrus de o alunecare de teren

Zeci de familii din comuna Sălătrucel, județul Vâlcea, au rămas izolate după ce o alunecare de teren a afectat singurul drum de acces pe o porțiune de aproximativ 70 de metri, potrivit Agerpres. Autoritățile locale spun că fenomenul, reactivat de precipitațiile din ultimele săptămâni, s-a agravat, iar intervențiile întârzie din lipsa fondurilor.

Primarul localităţii, Dorel Ancuţa, a precizat că alunecarea este una mai veche şi s-a reactivat din cauza precipitaţiilor din ultimele săptămâni, în prezent circulaţia autovehiculelor fiind oprită în zonă.

"Sunt 79 de gospodării care au rămas izolate. Este o alunecare de teren din 2023, care s-a reactivat în luna ianuarie şi de atunci s-a tot agravat. Situaţia este foarte dificilă, pentru că nu există variantă ocolitoare decât pe o păşune din apropiere, unde doar cu maşini 4X4 se poate circula. În rest, nu ajunge ambulanţa, pompierii nu pot veni decât cu o maşină de capacitate mică pe varianta ocolitoare, iar dacă este vreun deces, mortul nu poate fi dus la groapă, pentru că biserica este în partea izolată, iar cimitirul în cealaltă parte", a declarat, pentru sursa citată, primarul din Sălătrucel.

El a precizat că a informat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Vâlcea despre această alunecare de teren, iar o comisia de specialişti sub coordonarea Prefecturii a fost deja în zonă pentru a evalua situaţia, însă până acum nu s-a intervenit pentru stabilizarea terenului, care continuă să se surpe.

"Nu s-a intervenit deloc din 2023 în zonă. Nu am primit fonduri de la guvern şi noi nu avem bani din bugetul local pentru o astfel de lucrare, care este destul de complexă. La momentul actual este afectată platforma drumului pe o lungime de circa 70 de metri. Case deocamdată nu sunt în pericol", a mai spus Dorel Ancuţa, care a precizat că în apropiere este o gospodărie care a fost însă evacuată în 2023.

