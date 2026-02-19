Vremea de mâine 20 februarie. Ploi, lapoviţă şi ninsori în toată ţara. Maxime între -3 şi 12 grade
Ploi, lapoviță și ninsori vor cuprinde mâine cea mai mare parte a țării, pe măsură ce aria precipitațiilor se va extinde din vest. La munte și în Moldova vor predomina ninsorile, vântul va avea intensificări în mai multe regiuni, iar temperaturile vor varia între -3 și 12 grade, cu risc de polei și vizibilitate redusă în zonele afectate.
La noapte, cerul va fi mai mult noros în nordul și vestul țării, în timp ce în celelalte regiuni înnorările vor fi temporare. Se vor semnala precipitații slabe, predominant sub formă de ploaie, pe arii restrânse în Banat și Crișana, mixte în Maramureș și izolat ninsori în nordul Moldovei și la munte. Pe suprafețe mici se poate forma polei sau ghețuș. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale și trecătoare în Banat, Moldova și Muntenia, unde rafalele pot atinge 40–55 km/h. În zona montană înaltă, vântul va sufla mai tare, cu viteze în general de 70–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -10 și 7 grade, iar pe arii restrânse se va semnala ceață.
Vremea de mâine 20 februarie în ţară
Nebulozitatea și aria precipitațiilor se vor extinde dinspre vest, acoperind treptat cea mai mare parte a teritoriului. În Banat și Crișana vor predomina ploile, în timp ce în Moldova vor fi în special ninsori. În restul regiunilor se vor semnala precipitații mixte, însă spre seară și noaptea ninsorile vor deveni dominante Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–15 l/mp și izolat pot depăși 20 l/mp. În anumite zone se va depune un nou strat de zăpadă, în medie de 5–10 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș. Vântul va avea intensificări temporare în vest, iar din a doua parte a zilei și în est și sud-est, cu viteze în general de 40–55 km/h. La munte, la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită temporar, reducând vizibilitatea. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 12 grade, iar cele minime între -12 și 2 grade, cele mai scăzute valori urmând să se înregistreze în nordul Moldovei, iar cele mai ridicate în Banat și Crișana. Dimineața, izolat, se va forma ceață.
Vremea de mâine 20 februarie în Bucureşti şi în Cluj
În București, cerul se va acoperi treptat, iar precipitațiile își vor face apariția pe parcursul zilei, inițial sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări spre seară și noaptea, când rafalele pot atinge 50–55 km/h. Temperatura maximă va fi de 2–4 grade, iar minima de -3…-2 grade.
În Cluj-Napoca, cerul va rămâne mai mult noros, iar pe parcursul nopții se vor semnala precipitații sub formă de ploaie și ninsoare. Temperatura maximă va ajunge la 9 grade, iar minima va coborî până la -1 grad. Vântul va sufla slab.
Vremea de mâine 20 februarie la munte
La munte, vremea va deveni deosebit de rece și instabilă. Vor predomina ninsorile, iar în unele zone se va depune un strat nou de zăpadă de aproximativ 5–10 cm. Vântul va sufla susținut, cu rafale de 70–90 km/h la altitudini mari, viscolind temporar ninsoarea și reducând vizibilitatea. Pe suprafețe restrânse se poate forma polei sau ghețuș, iar condițiile de deplasare vor fi dificile, mai ales în zona înaltă. Temperaturile se vor menține scăzute, cu maxime negative în majoritatea masivelor și minime ce pot coborî spre -12 grade în cele mai reci regiuni montane.
