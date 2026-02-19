Vremea de mâine 20 februarie. Ploi, lapoviţă şi ninsori în toată ţara. Maxime între -3 şi 12 grade

Vremea la noapte

Vremea de mâine 20 februarie în ţară

Nebulozitatea și aria precipitațiilor se vor extinde dinspre vest, acoperind treptat cea mai mare parte a teritoriului. În Banat și Crișana vor predomina ploile, în timp ce în Moldova vor fi în special ninsori. În restul regiunilor se vor semnala precipitații mixte, însă spre seară și noaptea ninsorile vor deveni dominante Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–15 l/mp și izolat pot depăși 20 l/mp. În anumite zone se va depune un nou strat de zăpadă, în medie de 5–10 cm. Izolat se va forma polei sau ghețuș. Vântul va avea intensificări temporare în vest, iar din a doua parte a zilei și în est și sud-est, cu viteze în general de 40–55 km/h. La munte, la altitudini mari, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, iar ninsoarea va fi viscolită temporar, reducând vizibilitatea. Temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 12 grade, iar cele minime între -12 și 2 grade, cele mai scăzute valori urmând să se înregistreze în nordul Moldovei, iar cele mai ridicate în Banat și Crișana. Dimineața, izolat, se va forma ceață.

Vremea de mâine 20 februarie în Bucureşti şi în Cluj

În București, cerul se va acoperi treptat, iar precipitațiile își vor face apariția pe parcursul zilei, inițial sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări spre seară și noaptea, când rafalele pot atinge 50–55 km/h. Temperatura maximă va fi de 2–4 grade, iar minima de -3…-2 grade.