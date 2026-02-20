O navă sub pavilion românesc s-a scufundat pe canalul Sulina. Nu sunt urme de poluare

O navă aflată într-un convoi s-a scufundat, joi, pe malul drept al canalului Sulina.

Ambarcaţiunea era folosită pentru îmbarcarea şi debarcarea piloţilor la bordul navelor, şi încă din anul 2024 Administraţia Fluvială a Dunării de Jos a scos la licitaţie contractul pentru reparaţia acesteia.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar porţiunea navigabilă nu este blocată şi nu sunt urme de poluare. Proprietarul are la dispoziţie 30 de zile ca să scoată nava la suprafaţă, iar Căpitănia Portului Tulcea anchetează acum circumstanţele în care s-a produs incidentul.

Nava, construită în Şantierul naval Giurgiu în 1981

"Nava este în acest moment scufundată, iar proprietarul a fost notificat ca în termen de 30 de zile să înceapă activitatea de ranfluare", a precizat reprezentanta ANR, Irina Puşcaşu. Căpitănia Portului Tulcea anchetează circumstanţele în care s-a produs evenimentul.

Nava Pilot-8 a fost construită în Şantierul naval Giurgiu în anul 1981 pentru Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) din Galaţi, pentru a fi folosită în activitatea de îmbarcare/debarcare piloţi la bordul navelor aflate pe Dunărea maritimă şi la Bara Sulina.

Nava a fost folosită până în anul 2018, iar datele făcute publice pe site-ul instituţiei gălăţene arată că în anul 2024 conducerea AFDJ a scos la licitaţie lucrările de reparaţie a acesteia.

