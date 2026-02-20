Antena Meniu Search
x

Curs valutar

O navă sub pavilion românesc s-a scufundat pe canalul Sulina. Nu sunt urme de poluare

O navă aflată într-un convoi s-a scufundat, joi, pe malul drept al canalului Sulina.

de Redactia Observator

la 20.02.2026 , 07:52
Galerie (2)

Ambarcaţiunea era folosită pentru îmbarcarea şi debarcarea piloţilor la bordul navelor, şi încă din anul 2024 Administraţia Fluvială a Dunării de Jos a scos la licitaţie contractul pentru reparaţia acesteia.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar porţiunea navigabilă nu este blocată şi nu sunt urme de poluare. Proprietarul are la dispoziţie 30 de zile ca să scoată nava la suprafaţă, iar Căpitănia Portului Tulcea anchetează acum circumstanţele în care s-a produs incidentul.

Nava, construită în Şantierul naval Giurgiu în 1981

Articolul continuă după reclamă

"Nava este în acest moment scufundată, iar proprietarul a fost notificat ca în termen de 30 de zile să înceapă activitatea de ranfluare", a precizat reprezentanta ANR, Irina Puşcaşu. Căpitănia Portului Tulcea anchetează circumstanţele în care s-a produs evenimentul.

Nava Pilot-8 a fost construită în Şantierul naval Giurgiu în anul 1981 pentru Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) din Galaţi, pentru a fi folosită în activitatea de îmbarcare/debarcare piloţi la bordul navelor aflate pe Dunărea maritimă şi la Bara Sulina.

Nava a fost folosită până în anul 2018, iar datele făcute publice pe site-ul instituţiei gălăţene arată că în anul 2024 conducerea AFDJ a scos la licitaţie lucrările de reparaţie a acesteia. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nava sulin barca scufundata
Înapoi la Homepage
Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: “Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva”
Julia Sauter, prima reacţie după ce a făcut istorie pentru România: &#8220;Wow, sinceră să fiu, nu m-am gândit niciodată la așa ceva&#8221;
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
Mesajul emoționant transmis de Oase și logodnica lui, Maria, după eliminarea de la Power Couple
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
A intrat beată în direct și a ajuns virală! Imagini incredibile cu jurnalista de la Jocurile Olimpice de iarnă. Video
Ce i-a spus Nicușor Dan lui Donald Trump, la Consiliul Păcii. Oferta României pentru Fâșia Gaza
Ce i-a spus Nicușor Dan lui Donald Trump, la Consiliul Păcii. Oferta României pentru Fâșia Gaza
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
O fostă concurentă de la Insula iubirii este însărcinată! Va deveni mamă pentru prima dată
Comentarii


Întrebarea zilei
Faceţi mai puţine cumpărături în ultima vreme?
Observator » Evenimente » O navă sub pavilion românesc s-a scufundat pe canalul Sulina. Nu sunt urme de poluare