"Am nevoie urgent de 3.000 de lei". Cum ajung românii să trimită bani infractorilor, păcăliţi de AI

Alertă generală! Ţara noastră este vizată mai mult decât Anglia, Franţa şi Germania de escrocherii în care inteligenţa artificială foloseşte chipul şi vocea persoanelor publice. Poliţiştii au primit, anul trecut, peste 1.000 de plângeri pe zi pentru înşelătorii online. Experţii în securitate cibernetică te învaţă cum să eviţi fraudele care te pot lăsa fără mii de lei.

"Mesajul pe care infractorii l-au trimis in numele meu, de pe numarul meu zicea asa, am nevoie urgent de 3.000 de lei, pe IBAN". Prietenii şi colegii actriţei Ella Prodan, din serialul "Iubire cu parfum de lavandă", au primit aceste mesaje după ce infractorii cibernetici i-au spart contul de Whatsapp şi au trimis de acolo falsa cerere de ajutor.

Actriţă, victima fraudelor prin AI

Reporter: S-a întâmplat ca din cei cu care ai vorbit, chiar să trimită careva bani?

Ella Prodan: Din păcate, da!

Fiecare român care are cont pe reţele sociale primeşte aproape 200 de mesaje frauduloase pe lună, potrivit unui studiu recent. Mulţi sunt păcăliţi să investească sume de până la 1.000 de lei cu nişte clipuri false, generate de inteligenţă artificială, care folosesc imaginea unor persoane cunoscute şi considerate de încredere.

"În clipul de aici este folosită AI pentru a fi editat cel de aici şi a fi tranmis un mesaj diferit. Vocea e aceeaşi, este modul in care autorii de infracţiuni folosesc AI pt a atrage in capcana utilizatorii de internet", a explicat Sorin Stănică, expert în combaterea fraudelor online.

Poliţiştii avertizează: apar tot multe escrocherii. Una din cele mai noi foloseşte vocea copiilor victimelor pentru a crea mesaje alarmiste trimise părinţilor.

"Vocea rezultata este extrem de realistă, cu aceeaşi intonaţie şi emoţie, ceea ce face ca părinţii să fie indusi în eroare. După primul moment de panică, apelul este preluat de o aşa zisă autoritate, un medic, un avocat care cere bani. Oricât de reală ar părea vocea, închideţi apelul şi sunaţi copilul pe numărul lui cunoscut", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR.

Cum putem verifica dacă un site e sigur

Experţii în securitate cibernetică spun că există o metodă simplă prin care putem verifica dacă un site este sigur. "Scamadviser.com. Acolo oamenii pot verifica daca un site este compromis sau nu. Acolo se introduce linkul site-ului si primiti un scor de la 1-100. Cu cât este mai mic, acest lucru denotă că site-ul este compromis", a explicat Anca Isac, expert comunicare DNSC.

Platformele de socializare au generat anul trecut venituri de aproape 70 milioane de euro din reclame frauduloase care au vizat utilizatorii români, arată un studiu recent.

