Multă vreme, sardinele în conservă au fost considerate un aliment banal, ieftin, o masă de avarie atunci când resursele erau limitate. Acel gust sărat al copilăriei, când le mâncam direct din cutia din tablă, lângă o felie de pâine şi o ceapă. Şi totuşi, astăzi, se întâmplă ceva foarte interesant: conservele premium de pește, în special sardinele, au ajuns în restaurantele moderne din marile orașe ale lumii, iar Bucureştiul s-a aliniat la acest lucru. Sardinele sunt aduse la masă şi servite exact aşa cum sunt, în conservă, cu o felie de lămâie deasupra. Nu sunt totuşi sardine din comerţ, ci importate din ţări cu tradiţie în pescuitul lor, apoi maturate în uleiuri de cea mai înaltă calitate. Dar, oricum le-am mânca, nutriţioniştii spun că sunt un aliat excelent al sănătăţii.

Considerate altădată o hrană ieftină, numite chiar "mâncarea săracului", conservele de peşte sunt astăzi o alegere sofisticată. Vedetele absolute sunt sardinele premium, importate de obicei din Franţa, Spania şi Portugalia.

Hashtagul #tinnedfish, în traducere "peşte la conservă", adună zeci de milioane de vizualizări pe rețelele sociale.

Conservele premium de sardine, ajunse în restaurantele moderne din marile oraşe ale lumii, cât şi în Bucureşti

"Cea mai bună metodă este să le şi transformi într-un fel de mâncare, într-un preparat, ca aşa lumea să ştie ce gust au.", spune Ştefan Radu, manager.

Aşa a luat naştere sandvişul cu sardine. Bucătarii ridică acest ingredient la rangul de delicatesă printr-o selecție atentă a ingredientelor: sardine premium, de obicei în ulei de măsline de calitate, pâine artizanală și arome proaspete care taie grăsimea peștelui.

"Facem sandvişul de sardină. Acum o să venim cu salata de rucola, are un dresing de lămâie şi portocală. Şi acum o să începem cu cea cu ulei de măsline şi lămâie.", explică bucătarul.

"Am plecat de la sandvişul cu sardine simple în ulei de măsline, pe parcurs am descoperit că se potrivesc şi altele.", adaugă Ştefan Radu.

Experienţe urbane, cu accent pe sardinele gourmet

Preţul unui astfel de sendviş este 40 de lei. Există însă şi experienţe urbane, care au ca punct comun sardinele gourmet. Adică locuri unde clienţii pot face şi cumpărături şi se pot bucura şi de un spectacol culinar. Sardinele sunt servite ca preparate rafinate, elegante şi cu un gust original.

"Toată lumea spune că se simte foarte bine, foarte acasă cumva și automat acest spațiu le dă un feeling bun oamenilor și clienților care vin aici la terasă. E ca un traseu pe care îl descoperă, iar la final terasa, cred eu că are un aer parizian. Avem acest fel de mâncare, foarte special și anume sardinele pe care tot la Paris l-am descoperit în urmă cu câțiva ani și am zis să facem și la București o mică experiență cu sardine super quality.", spune Domnica Mărgescu, Managing Partner.

Această mișcare, adesea numită și "Sardine Summer" sau "Seacuterie", pune accent pe calitatea artizanală, estetica ambalajelor vintage și sustenabilitate.

"După atâtea haine, parfumuri și accesorii, de abia aștept și eu să încerc celebrele sardine. Este un trend și acum înțeleg de ce a devenit celebru, pentru că arată foarte bine și se mănâncă și foarte simplu.", precizează reporterul Observator, Anita Lăsculescu.

Un prânz la un astfel de restaurant costă 60 de lei.

Sardinele, bogate în acizi graşi, omega-3, proteine, calciu, vitaminele D şi B12

Dincolo de estetică, nutriționiștii spun că sardinele sunt un aliment valoros. Bogate în acizi grași și Omega-3, proteine de înaltă calitate, calciu și vitamina D, ele susțin sănătatea inimii, întăresc sistemul osos și contribuie la menținerea unui nivel optim de energie datorită vitaminei B12.

"Încă există un mit că conservele nu ar fi sănătoase, însă în ziua de astăzi legea e reglementată, vis-a-vis de conserve și sunt considerate sigure și atunci putem să profităm de ele. Au un conținut foarte mare de acizi grași și omega 3 care sunt bine cunoscuți pentru inflamații, la inflamația din corp.", menţionează Nadia Eperjessy, nutriţionist.

Consumul de pește în România a crescut la aproximativ 8,5 kilograme pe locuitor pe an, potrivit datelor raportate în ultimii ani, față de o medie anterioară de 4-6 kg. Deși în creștere, acest consum rămâne semnificativ sub media europeană de peste 20 de kilograme per locuitor.

