Degeaba primim bani europeni dacă angajăm constructori care fac treabă în stil româneşte. La Galaţi, firma care se ocupa de reabilitarea unei clădiri de patrimoniu european a abandonat lucrarea chiar înainte de final. Finisajele nu le-a mai făcut, inclusiv bucăţi din parchet le-a lăsat descoperite. Constructorul ar fi intrat în incapacitate de plată, chiar pe când mai avea puţin şi termina proiectul. De atunci nici c-a mai răspuns la telefon. Până şi sculele le-a uitat pe şantier. Clădirea găzduieşte Biblioteca Judeţeană şi este a doua din ţară cuprinsă în patrimoniul european, adică are valoare istorică şi culturală importantă nu doar pentru România, ci pentru întreaga Europă.

"Există un rest de parchet de montat, există glafurile care nu au fost finalizate", a spus directoarea bibliotecii.

Aşa arată "modernizarea" singurului patrimoniu european din Galaţi şi al doilea din toată ţara. Pe lângă aceste mici finisaje, şi sistemul de încălzire al clădirii a rămas în aer. Aşa că înăuntru nu sunt mai mult de 8 grade Celsius. Ultima oară când au pășit acolo muncitorii a fost în luna octombrie. De atunci nu mai ştie nimeni nimic de ei sau de conducerea firmei.

Constructorul ar fi intrat în incapacitate de plată, chiar pe când mai avea puţin şi termina proiectul

"După ce constructorul a dispărut de pe şantier, pur şi simplu în urma lui au rămas lucrări neterminate, dar şi tot felul de scule ale muncitorilor care n-au mai fost luate de aici.", a explicat Adrian Obreja, reporterul Observator.

De ani buni, aici funcţiona biblioteca judeţeană Vasile Alexandrescu Urechia. Până în vara anului 2024, când au început lucrările de reabilitare. De atunci, termenul de finalizare a fost prelungit de două ori.

"Toate serviciile bibliotecii pentru public sunt asigurate prin cele 2 filiale judeţene. Vechile instalaţii erau degradate, nu mai făceau faţă şi se impunea acest proiect clar. În proporţie de 85% lucrările sunt executate. A existat o perioadă în care a avut foarte puţini angajaţi pe şantier, unul, doi, maximum 3 sau niciunul.", a spus Corina Dobre, director bibliotecă.

Constructorul nu a mai răspuns la telefon, a lăsat şi sculele pe șantier

Când şi-a dat seama că are de-a face cu un constructor neserios, Consiliul Judeţean Galaţi a fost nevoit să rezilieze contractul.

"Noi am făcut plățile, doar că el, mai având și alte lucrări, a intrat în imposibilitate de a-și plăti furnizorii. Ei i-au pus poprire pe conturi și i s-a cerut insolvența. S-a scos procedura de licitație; acum, pe 19 ianuarie, va fi practic deschiderea ofertelor. Până la sfârșitul lunii mai, trebuie să avem proiectul închis, altfel, din cauza acestui constructor, va trebui să punem banii din bugetul CJ", a adăugat Costel Fotea, președinte CJ Galați.

Conctructor care nici în ziua de azi nu răspunde la telefon.

"Copilul în fiecare săptămână venea la bibliotecă să citească cărţi, ne pare rău. Clădirea e foarte frumoasă.", a spus o femeie.

"Nu-i ceva normal să-i lase cu lucrarea nefăcută. Lumea are nevoie de aşa ceva.", a precizat altă femeie.

Costul reabilitării bibliotecii se ridică la 7,6 milioane de lei, bani europeni primiţi prin PNRR. Acum, autorităţile au organizat o nouă licitaţie pentru a termina lucrările.

În lipsa unor oferte, proiectul va trebui finanţat din bugetul Consiliului Judeţean.

