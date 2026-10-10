Un copac s-a prăbuşit din senin pe un drum pe care trec zilnic mii de oameni. Este unul dintre cele mai circulate bulevarde din Bucureşti: Iuliu Maniu. Şi nu, nu a fost furtună, nu a fost nici măcar vânt care să anunțe pericolul. Arborele s-a prăbuşit pur şi simplu, deşi autorităţile transmit că nu era uscat. Un livrator care se afla pe scurter a fost rănit şi dus la spital, iar 4 maşini parcate în apropiere au fost distruse. Traficul a fost complet blocat ore în şir.

Mai multe mașini și un scuter se aflau aseară la semafor, pe bulevardul Iuliu Maniu, când un plop de mari dimensiuni a căzut peste acestea. Momentul a fost surprins de un trecător, iar în momentul în care copacul s-a prăbușit peste vehicule, la doar câțiva pași se afla un bărbat.

Bărbatul care se afla pe scuter a fost rănit și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Acesta a fost transportat cu ambulanța la spital, însă în prezent este în afara oricărui pericol. În total, patru autoturisme și un scuter au fost avariate, potrivit Primăriei Sectorului 6, iar traficul în zonă a fost blocat timp de mai multe ore, aseară.

Localnicii au spus că, timp de un an, au făcut sesizări către primărie și către Administrația Domeniului Public, atât în privința acestui plop, cât și a altor arbori din zonă.

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După incident, echipajele Administrației Domeniului Public au efectuat verificări la fața locului. Potrivit primăriei, plopul era verde, nu uscat, și s-a prăbușit cu tot cu rădăcini, fără ca trunchiul să se rupă.

Cauza exactă urmează să fie stabilită în urma unor verificări tehnice. Administrația precizează, totuși, că toate lucrările de toaletare și defrișare pentru care existau avize în zonă au fost efectuate. În răspunsul transmis, Primăria Sectorului 6 nu clarifică însă ce s-a întâmplat cu sesizările despre care vorbesc localnicii.

Pentru proprietarii vehiculelor avariate, primăria promite sprijin și îndrumare în procedurile necesare recuperării pagubelor.

Echipa Observator a luat legătura cu proprietarul unei mașini avariate, care a spus că a început demersurile pentru a obține despăgubiri. Însă, în momentul în care s-a produs incidentul, mașina era parcată ilegal, iar în parbriz avea un avertisment din partea Primăriei Sectorului 6. Rămâne de văzut dacă proprietarul va primi sau nu despăgubiri.