O cameră de supraveghere a surprins momentul în care mai mulţi copii sunt alergaţi de un urs, în Săcele.

În imaginile surprinse în faţa unei case din Săcele se vede cum cinci copii stau de vorbă, iar la un moment dat unul dintre ei observă ceva suspect în depărtare.

În scurt timp, îşi dă seama că este vorba de un urs, care se îndreaptă fix spre ei, aşa că îşi alertează prietenii. Aceştia încearcă să intre pe poarta unei case, însă îşi dau seama că este închisă, aşa că o iau la fugă pe stradă.

Două secunde mai târziu, în imagini apare şi ursul, care o ia pe urmele lor. Din fericire, copiii au scăpat teferi.

