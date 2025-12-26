Video Doi tineri, în stare critică după o explozie în Onești. Medicii caută să îi transfere în străinătate
Doi oameni se luptă pentru viață după o explozie urmată de incendiu, produsă azi-noapte într-un bloc din Onești.
Un bărbat de 31 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 65% din suprafața corpului, iar o femeie de 30 de ani este în stare critică, cu arsuri pe 90% din corp. Ambii sunt internați la ATI, intubați și ventilați mecanic.
Medicii fac eforturi pentru a-i stabiliza și caută soluții pentru transferul lor în străinătate. La noi, nu există niciun loc în centrele pentru marii arşi.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰