Doi oameni se luptă pentru viață după o explozie urmată de incendiu, produsă azi-noapte într-un bloc din Onești.

26.12.2025 , 13:50

Un bărbat de 31 de ani a suferit arsuri pe aproximativ 65% din suprafața corpului, iar o femeie de 30 de ani este în stare critică, cu arsuri pe 90% din corp. Ambii sunt internați la ATI, intubați și ventilați mecanic.

Medicii fac eforturi pentru a-i stabiliza și caută soluții pentru transferul lor în străinătate. La noi, nu există niciun loc în centrele pentru marii arşi.

